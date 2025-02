Connect-R - Chirilă, război total: Fake news grosolan!

Connect-R acuză:



„Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb, a apărut în peisaj un om care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred”, a declarat artistul la Gojira.

Această controversă are legătură cu perioada alegerilor prezidențiale din România, din decembrie 2024, când Connect-R a fost anunțat de Kiss FM că renunța la colaborare după ce a publicat un videoclip în care felicita susținătorii lui Călin Georgescu.

Replica lui Tudor Chirilă



Artistul a reacționat rapid:

„Circulă un fake news grosolan, promovat de artistul Connect-R, care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas, organizat de radioul Magic FM, mi se datorează mie. Nu am nicio legătură cu acest conflict. Am participat pro bono în calitate de susținător Dăruiește Viață și îmi respect colegii de breaslă, indiferent de opiniile lor politice.

Nu am militat și nu aș milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele. Îl invit pe Connect-Rsă probeze în mod serios aceste afirmații, altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie, situație care nu cred că îi face cinste.

De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vis-a-vis de afirmațiile artistului Connect-R și de cele care mă privesc".



Conflictul a pornit după ce Connect-R a postat un mesaj pe TikTok, imediat după alegerile din România, în care făcea o paralelă între rezultatul scrutinului și un moment istoric atribuit greșit lui Mahatma Gandhi:



„Undeva în 1915, 1919, pe acolo, Gandhi face o reformă extraordinară în India, punând poporul să mediteze pentru câteva zile, în așa fel încât economia Indiei să cadă la pământ. Și reamintește poporului indian că țara aparține poporului. Asta s-a întâmplat și aseară. Un exercițiu fantastic de unitate, românul și-a reamintit că România aparține poporului. Vreau să felicit tot românul de pretutindeni pentru că și-a reamintit că este suveran în țara lui. Doamne ajută.”

