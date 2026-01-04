€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Politica Premierul Bolojan a anunțat când vom știi cine e următorul ministru al Educației
Data publicării: 08:39 04 Ian 2026

Premierul Bolojan a anunțat când vom știi cine e următorul ministru al Educației
Autor: Darius Muresan

ilie bolojan in parlament Ilie Bolojan, în Parlament
 

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre viitoarea propunere pentru Ministerul Educației.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie.

"Domnul Pirtea este rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională demisia domnului ministru David şi în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza ipotezele de lucru", a afirmat prim-ministrul, la Digi 24, întrebat dacă i-a propus funcţia de ministru al Educaţiei lui Marilen Pirtea.

El a precizat că propunerea Marilen Pirtea pentru Ministerul Educaţiei "nu este bătută în cuie".

Daniel David a anunţat pe 22 decembrie că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
ministrul educatiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Trump nu se dezminte: Ce înseamnă amenințarea FAFO, postată târziu în noapte după capturarea lui Maduro
Publicat acum 45 minute
9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după tragedia de la Crans-Montana
Publicat acum 1 ora si 27 minute
China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internaţional
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 13 ore si 36 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 17 ore si 21 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 15 ore si 13 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat acum 22 ore si 3 minute
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close