Data publicării: 11:41 04 Ian 2026

Numirile recente ale doi judecători CCR, contestate în instanță. Curtea de Apel a fixat primul termen
Autor: Darius Muresan

judecatori CCR În imagine (de la stg. la dr.): judecătorii CCR - Asztalos Csaba Ferenc, Dimitrie Bogdan Licu, Mihaela Ciochina, Cristian Deliorga, Elena-Simina Tanasescu, președintele CCR, Gheorghe Stan, Lăură Iuliana Scântei, Mihai Busuioc și Dacian-Cosmin Dragoș
 

Pe 31 decembrie 2025 la Curtea de Apel București au fost înregistrate mai multe dosare care vizează inclusiv unele numiri la CCR.

Curtea de Apel a fixat primul termen pe 5 ianuarie.    

Ce contestă aceste procese?  

Într-o speță Silvia Uscov contestă numirea lui Dacian Dragoș la Curtea Constituțională, numire făcută de președintele Nicușor Dan.  

Dacian Cosmin Dragoș este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Potrivit prezentării sale transmise de către Administrația Prezidențială, Dacian Cosmin Dragoș este o personalitate recunoscută în domeniul dreptului administrativ și european, beneficiar al prestigioasei burse europene Marie Curie, la Michigan State University (2005-2006), și expert al Băncii Mondiale în domeniul achizițiilor publice (2020-2023).

Celălalt nume pe care avocata Silvia Uscov l-a contestat în instanță e cel al lui Mihai Busuioc, unde au fost chemați în instanță atât acesta din urmă cât și președintele Senatului.

Ambii judecători CCR au fost numiți în vara lui 2025.

În cazul lui Mihai Busuioc trebuie amintit că CCR a respins tot în vară sesizarea privind numirea acestuia în funcția de judecător al CCR, constatând că acesta are o vechime de peste 18 ani în specialitatea studiilor juridice, fiind contestat acest aspect de eligibilitate.

Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior (art. 143 și 144 din Constituție).

