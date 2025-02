Bob Marley ar fi împlinit astăzi 80 de ani. Moartea prematură a unui icon al muzicii, răpus de cancer de piele la doar 36 de ani

De-a lungul anilor, au apărut numeroase teorii legate de moartea sa, dar adevărul rămâne unul clar: Bob Marley a fost răpus de melanom malign, o formă agresivă de cancer de piele.

Ascensiunea unei legende

Născut pe 6 februarie 1945, în Nine Mile, Jamaica, Robert Nesta Marley și-a început cariera muzicală în 1963, alături de trupa The Wailers. Inițial, formația a abordat un stil apropiat de ska și rocksteady, însă odată cu maturizarea artistică a lui Marley, reggae-ul a devenit identitatea sa muzicală.

După destrămarea The Wailers în 1974, Marley și-a continuat cariera solo, reușind să lanseze albume emblematice precum Exodus (1977), Kaya (1978) și Uprising (1980). Prin melodiile sale, precum No Woman, No Cry, Redemption Song și One Love, artistul a transmis mesaje puternice de iubire, pace și dreptate socială.

Boala care i-a curmat viața

Bob Marley a fost diagnosticat cu melanom malign, o formă agresivă de cancer de piele. Totul a început cu o rană la degetul mare de la picior, care nu se vindeca. Deși medicii i-au recomandat amputarea degetului, artistul a refuzat, invocând convingerile sale religioase, legate de mișcarea Rastafari. În schimb, a acceptat o operație mai puțin invazivă, dar cancerul a continuat să se răspândească.

În 1980, în timpul unui concert la Madison Square Garden, Marley s-a prăbușit pe scenă. Investigațiile medicale au arătat că boala i se extinsese la creier, ficat și plămâni. În încercarea de a se trata, a ajuns la o clinică din Germania, dar starea sa s-a agravat. Pe 11 mai 1981, în timp ce se întorcea în Jamaica, a fost nevoit să aterizeze de urgență la Miami, unde s-a stins din viață. Ultimele sale cuvinte, adresate fiului său Ziggy Marley, au fost: "Banii nu pot cumpăra viața.”

Potrivit Franceinfo, acestea sunt opt piese emblematice care definesc moștenirea lui Bob Marley:

1. "Simmer Down" – începuturile unei legende

Lansată în 1965, această piesă face parte din albumul The Wailing Wailers și surprinde perioada de început a artistului, în care ritmurile ska dominau scena muzicală jamaicană.

2. „No Woman, No Cry" – un imn al speranței

Lansată în 1974, pe albumul Natty Dread, această melodie a devenit una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Marley, evocând atât greutățile vieții, cât și speranța unui viitor mai bun.

3. "Zimbabwe" – activism și muzică

Scrisă ca un omagiu pentru lupta de eliberare a Zimbabwe-ului, piesa a devenit un simbol al independenței țării și a fost interpretată de Marley la ceremonia oficială din 1980.

4. "Could You Be Loved" – reggae cu influențe internaționale

Lansată în 1980, această piesă îmbină reggae-ul cu influențe funk și disco, aducând un sunet nou și captivant pentru publicul internațional.

5. "Three Little Birds" – optimism pur

Cunoscută pentru versurile „Don’t worry about a thing, every little thing is gonna be alright”, această piesă este un îndemn la liniște sufletească și încredere.

6. "Stir It Up" – o declarație de dragoste muzicală

Compusă pentru soția sa, Rita Marley, această melodie a devenit un clasic, fiind reinterpretată și apreciată de generații întregi.

7. "Waiting in Vain" – dorință și suferință

O baladă reggae despre iubire și așteptare, această piesă reflectă nesiguranța și speranța unui îndrăgostit.

8. "Buffalo Soldier" – lupta continuă

Lansată postum, în 1983, această piesă vorbește despre soldații afro-americani care au luptat în Războiul Civil American, devenind un simbol al rezistenței și al luptei pentru dreptate.

