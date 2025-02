Michelle Trachtenberg a murit la 39 de ani. Celebra actriță din „Gossip Girl” a fost găsită în apartamentul său

Surse din poliție au declarat pentru ABC News că Michelle Trachtenberg a suferit recent un transplant de ficat și ar fi avut complicații medicale. Se crede că actrița a murit din cauze naturale, însă investigațiile sunt în desfășurare.

Vestea morții sale a șocat fanii și colegii din industrie, mulți dintre aceștia exprimându-și tristețea pe rețelele sociale.

O carieră începută din copilărie

Născută în New York, Michelle Trachtenberg și-a făcut debutul încă din copilărie, apărând în producții Nickelodeon, precum serialul „The Adventures of Pete & Pete” și filmul „Harriet the Spy”. Totuși, marele său succes a venit în anul 2000, când a fost distribuită în rolul lui Dawn Summers, sora mai mică a eroinei principale din „Buffy the Vampire Slayer”.

Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la Teen Choice Award în 2001 pentru cea mai bună parteneră TV.

Relația sa cu actrița Sarah Michelle Gellar a rămas apropiată de-a lungul anilor, iar luna trecută, Trachtenberg a postat o fotografie alături de Gellar pe Instagram, scriind: „Slay toată ziua! Întotdeauna mi-a plăcut această fotografie a noastră! #buffy #dawn #sister #womancrushwednesday”.

Ed Westwick, actorul care l-a jucat pe Chuck Bass în serialul „Gossip Girl” a postat un story pe Instagram cu fosta lui colegă de filmări. „Atât de trist să aud de decesul lui Michelle. Multe rugăciuni”, a scris acesta.

Succesul în „Gossip Girl” și alte proiecte

După „Buffy”, Michelle Trachtenberg și-a continuat cariera în televiziune și film. A devenit cunoscută publicului mai larg pentru interpretarea Georginei Sparks în popularul serial „Gossip Girl”, unde a jucat din 2008 până în 2012. Acest rol i-a adus o nominalizare la Teen Choice Award pentru cel mai bun personaj negativ în 2012.

Pe lângă televiziune, Trachtenberg a avut apariții în filme precum „EuroTrip” (2004), „17 Again” (2009) și „The Scribbler” (2014). A făcut și un cameo în videoclipul Fall Out Boy pentru piesa „This Ain't a Scene, It's an Arms Race” în 2007.

În ultimii ani, actrița a avut apariții sporadice în diverse proiecte TV, inclusiv în reboot-ul „Gossip Girl” din 2022.

Moartea prematură a actriței a fost întâmpinată cu mesaje de condoleanțe din partea fanilor și a colegilor de breaslă. Deși familia nu a făcut încă o declarație oficială, prietenii apropiați au transmis mesaje de regret pe rețelele sociale.

O autopsie va fi efectuată pentru a stabili cauza exactă a decesului.

