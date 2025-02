”Nu au ce căuta maneliști la eveniment”. Scandal de proporții în Cluj: Când au văzut numele meu, au luat foc. Ne-au prezentat ca pramatiile României

Presa locală din Cluj scrie că este un scandal uriaș în rândul maneliștilor din Cluj, unde Bogdan de la Ploiești și Costel Biju au fost umiliți și excluși de la un concert. Cei doi au vorbit acum despre situația care le-a ruinat șansa de a colabora cu celebrul DJ Hugel. Ei voiau să realizeze o piesă cu acesta, iar discuția anterioară durase o lună.

”Așa cum am promis, revenim către voi cu un răspuns oficial despre întâmplarea de la Cluj. De o lună de zile suntem în discuții cu Hugel și echipa lui pentru a face o piesă împreună. Probabil că știți cu toții acel video al meu, Costel Biju, piesa `Fata mea`, care este viral internațional. Despre această piesă este vorba. Am tot muncit împreună cu echipa lui Hugel, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ajunge la un potențial hit internațional” arată explicația oficială. Dar totul s-ar fi destrămat: ”Între timp, Hugel ne-a spus că va avea un concert în România, chiar la Cluj, și ne-am gândit că ar fi frumos să dea un play la piesa noastră. Era chiar în țara noastră, ne-am gândit că românii noștri se vor bucura pentru noi. Planul era să filmăm și câteva cadre pentru videoclipul piesei, dacă tot era prezent în România”.

”Ne-au prezentat ca fiind pramatiile României”

DJ Hugel le-a dat organizatorilor din Cluj lista de backstage, iar când acești au văzut numele lui Costel Biju au spus că nu au ce căuta maneliști la evenimentul lor, conform acuzațiilor: ”În momentul în care organizatorii au văzut numele meu, Costel Biju, pe listă, s-a schimbat față. Au spus că maneliștii nu au ce căuta la evenimentul lor. În condițiile în care nu era vorba despre niciun recital, Hugel urma să dea play, iar eu trebuia doar să spun un simplu `Bună seara, România!` – un moment de 2,5 minute, nimic mai mult”.

”Au luat foc instantaneu. Au sunat la managerul lui Hugel și ne-au prezentat ca fiind pramatiile României, că nu au cum să se asocieze cu noi și că, dacă ar fi știut de acest moment, nici nu l-ar mai fi chemat pe Hugel în România” citează știridecluj.ro. DJ-ul a crezut tot ce i s-a spus despre cei doi, iar colaborarea a picat instantaneu.

”Hugel, fiind artist străin aflat într-o țară nouă, a luat de bun ce i s-a spus. Și, în acel moment, doi organizatori ne-au distrus visul de a avea o piesă împreună cu unul dintre cei mai buni DJ din lume. Mai mult decât atât, visam la un hit internațional de foarte mult timp, și eu, și fratele meu, Costel Biju, iar totul s-a dus pe apa sâmbetei” mai arată sursa citată.

