Selena Gomez, pe culmile succesului! Artista anunță un nou album și cucerește industria filmului

Noul album al Selenei Gomez: I Said I Love You First

Artista a anunțat lansarea unui nou album, intitulat I Said I Love You First, care va fi disponibil începând cu 21 martie. Primul single extras de pe album, Scared of Loving You, a fost deja lansat și a fost primit cu entuziasm de fani și critici deopotrivă.

Selena Gomez a împărtășit vestea pe rețelele de socializare: „Abia așteptăm să împărtășim acest proiect special cu voi”.

Benny Blanco, logodnicul său și producător al albumului, a confirmat la rândul său lansarea și a publicat imagini din culisele ședinței foto pentru album: „Nu pot să cred că pot să-mi petrec restul vieții cu tine.”

Fanii sunt nerăbdători să descopere noile melodii, care promit să aducă un sound matur și introspectiv, reflectând evoluția artistică și personală a Selenei Gomez.

Succes răsunător în cinematografie: „Emilia Pérez” nominalizat la 13 premii Oscar

Dincolo de muzică, Selena Gomez strălucește și pe marile ecrane. Filmul Emilia Pérez, regizat de Jacques Audiard, a fost nominalizat la 13 premii Oscar.

Drama muzicală spune povestea lui Manitas del Monte, un lord mexican al drogurilor care trece printr-o tranziție de gen și își schimbă identitatea în Emilia Pérez. Selena Gomez interpretează rolul soției sale, Jessi, într-o prestație apreciată de critici.

Filmul a fost deja un succes major la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat mai multe premii, iar la Globurile de Aur a obținut patru trofee, inclusiv pentru cel mai bun musical sau comedie.

Regizorul mexican Guillermo del Toro a lăudat filmul, declarând: „Este atât de frumos să vezi un film care este cinema”.

Totuși, filmul nu a fost lipsit de controverse, mai ales în rândul cinefililor mexicani, care au criticat portretizarea violenței și a culturii locale.

Anul 2025 pare să fie un an de referință pentru Selena Gomez. De la lansarea unui nou album la un rol esențial într-un film de Oscar, artista își demonstrează versatilitatea și talentul în două dintre cele mai competitive industrii din lume. Cu un parcurs plin de succes și proiecte promițătoare, Selena Gomez continuă să inspire milioane de fani din întreaga lume, consolidându-și statutul de superstar global.

