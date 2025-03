Soțul celebrei cântărețe Dolly Parton a murit la 82 de ani

Carl Thomas Dean, soțul legendar al cântăreței Dolly Parton, a încetat din viață pe 3 martie, la vârsta de 82 de ani. Vestea a fost confirmată de Dolly Parton printr-un mesaj emoționant pe Instagram, în care a cerut intimitate în această perioadă dificilă.

O poveste de iubire de peste șase decenii

Carl Dean și Dolly Parton s-au cunoscut în 1964, în fața unei spălătorii din Nashville, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit. Spre deosebire de celebra sa soție, Dean a preferat întotdeauna discreția și nu a participat la evenimente publice. Rarele imagini cu el au fost împărtășite de Parton doar ocazional.

„Carl și cu mine am petrecut mulți ani minunați împreună. Cuvintele nu pot face dreptate iubirii pe care am împărtășit-o timp de peste 60 de ani. Vă mulțumim pentru rugăciunile și compasiunea voastră”, a scris Dolly Parton pe rețelele sociale.

Dean i-a inspirat unul dintre cele mai emblematice cântece: „Jolene”. Dar „adevărata” Jolene nu a încercat să-l „ia” pe Dean; doar flirta cu el când îl ajuta la bancă.

„S-a îndrăgostit teribil de soțul meu”, a declarat Parton pentru NPR în 2008. „Iar lui îi plăcea să meargă la bancă pentru că ea îi acorda atâta atenție. Era un fel de glumă între noi - când îi spuneam: 'La naiba, petreci mult timp la bancă. Nu cred că avem atâția bani”. Așa că este un cântec inocent, dar sună ca unul îngrozitor.”

Ceremonie privată și reacții din lumea muzicii

Carl Dean va fi înmormântat într-o ceremonie restrânsă, la care vor participa doar apropiații familiei. Acesta mai are doi frați în viață, Sandra și Donnie. Cauza decesului lui Carl Dean nu a fost dezvăluită.

Vestea pierderii lui Carl Dean a generat reacții emoționante și în rândul altor artiști. Sabrina Carpenter, care a colaborat recent cu Dolly Parton la piesa Please, Please, Please, a postat pe Instagram o fotografie alb-negru cu Dolly și Carl în tinerețe, alături de două inimioare.

Artista și-a îndeplinit marele vis de a cânta alături de Dolly Parton chiar cu două săptămâni înainte de moartea soțului ei.

„Dolly și cu mine cântând împreună într-o camionetă!!!!!! Sunt atât de onorată să am unul dintre cei mai mari idoli ai mei pe un cântec care înseamnă atât de mult pentru mine”, a scris Sabrina la lansarea piesei cu Dolly.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News