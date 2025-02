Cristian Bota, actorul din „Țăndări”, vrea să joace rolul unui mare sportiv român: Ar fi una dintre cele mai mari dorințe de-ale mele

Cristian Bota nu a discutat doar despre film, ci și despre dragostea sa pentru sport și asemănările pe care le are cu personajul său din noul film.

Întrebat de moderatoarea emisiunii, Alexandra Curtache, cât de dificil i-a fost să intre în pielea personajului său, Cristian Bota a mărturisit că a avut multe lucruri în comun cu Enrique, ceea ce i-a ușurat interpretarea.

Cristian Bota vs Enrique

În „Țăndări”, Cristian Bota joacă rolul lui Enrique, un tânăr întors din Spania care trebuie să facă față realităților dure ale vieții de la sat. Actorul a mărturisit că s-a regăsit în multe aspecte ale personajului său, lucru care i-a ușurat interpretarea.

„Amândurora ne place fotbalul, amândoi am crescut în cartier, fie că e vorba de sat, fie că e vorba de Rahova. Cred că avem un limbaj asemănător, dacă mă lași să vorbesc liber, nu e foarte departe. Amândoi am visat la un moment dat să plecăm în străinătate, amândoi ne-am întors cu coada între picioare. Eu de fiecare dată m-am întors pentru că acasă era familia mea și pentru că am avut tot timpul lucruri de făcut în țară și am preferat să continui ceva ce era deja concret decât să visez la ceva ce poate nu s-ar fi întâmplat sau s-ar fi întâmplat dar trebuia să o iau de la zero. Mi-a fost ușor să-l joc pe Enrique. A fost obositor pentru că s-a filmat foarte repede, dar eu sunt un om căruia îi plac provocările”, a declarat actorul.

Fotbal, viața în cartier și experiența „Țăndări”

Actorul a dezvăluit că în copilărie juca fotbal ca mijlocaș defensiv, fiind recunoscut pentru viteza și rezistența sa.

„Am avut în comun și că jucăm amândoi fotbal. Am înnebunit când am văzut mingea. Eu jucam foarte mult fotbal când eram copil. Jucam mijlocaș defensiv pentru că alerg foarte repede și asta era și tehnica mea, dacă apucam să trec de tine nu mă mai prindeai din urmă. Aveam disponibilitatea asta la efort, să alerg foarte mult. Puteai să treci de mine că veneam după tine din nou. De asta n-am înțeles fotbalul românesc niciodată, pentru că dacă faci genul acesta de pressing, la un moment dat echipa adversă clachează. Până la urma va câștiga echipa care va alerga cel mai mult. Contează și să ai execuție bună, un antrenor bun”, spus Cristian.

Admirația pentru Simona Halep și pasiunea pentru tenis

Deși filmul „Țăndări” are o puternică legătură cu fotbalul, Cristian Bota a mărturisit că în prezent este mai atras de tenis.

„Nu prea mai sunt fan fotbal în ultima vreme, acum mai mult cu tenisul. Când am aflat că s-a retras Simona Halep, mergeam pe stradă și știu că am plâns când am aflat. Mi-am dat seama că s-a terminat. Ea probabil nu știe cine sunt și nici nu o interesează, dar ea mi-a oferit mie niște momente pe care nu mi le-a oferit nimeni și pentru care îi mulțumesc. E ceva să câștigi Roland Garros, e ceva să o bați pe Serena Williams la Wimbledon și eu să fiu martor la televizor când se întâmplă treaba asta. Îmi pare rău că s-a retras, dar îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în tenis și pentru momentele pe care le-am trăit eu uitându-mă la ea”, a povestit Cristian Bota.

Cristian Bota visează la un rol biografic despre Ion Țiriac

Discuția a luat o turnură surprinzătoare atunci când Alexandra Curtache l-a întrebat pe actor dacă și-ar dori să joace vreodată un tenisman într-un film. Răspunsul lui Cristian Bota a fost prompt și plin de entuziasm:

„Cu siguranță. Cred că ar fi una dintre cele mai mari dorințe de-ale mele. Știi că a ieșit filmul ăsta „Challengers” cu Zendaya. Și s-au antrenat să poată să le reproducă mișcările cât de cât. Da, mi-ar plăcea mult, mult. Ar fi tare să facem o poveste despre Țiriac sau Năstase. Aș vrea să-l interpretez pe Țiriac”

Ion Țiriac, fost mare jucător de tenis și om de afaceri de succes, ar putea fi un personaj fascinant pentru un film biografic, iar Cristian Bota pare pregătit pentru provocarea de a intra în pielea celui supranumit „Buldozerul din Brașov”.

