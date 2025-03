Justin Bieber suferă în tăcere? Mesajul emoționant transmis pe Instagram îngrijorează fanii

Pe 16 martie, artistul canadian a făcut o dezvăluire personală, vorbind despre sentimentele sale de „ură” și despre cum le-a gestionat pe parcursul vieții. În timp ce fanii se întreabă dacă acesta suferă în tăcere, speculațiile legate de sănătatea sa continuă să fie o temă recurentă.

Mesajul emoționant transmis pe Instagram

Într-un mesaj plin de sinceritate, Justin a vorbit despre experiențele sale cu ura, recunoscând că, de multe ori, a simțit că nu avea voie să o exprime.

„Mi s-a spus întotdeauna când eram copil să nu urăsc. Dar asta m-a făcut să mă simt ca și cum nu aveam voie să am (ura), așa că nu am spus nimănui că am avut-o”, a scris Bieber pe Instagram Stories, însoțind postarea cu piesa „I Hate U” de la SZA.

Cântărețul a subliniat că recunoașterea acestei emoții este esențială pentru a o depăși. „Cred că nu putem renunța la ură decât recunoscând mai întâi că există,” a adăugat el.

Speculații despre sănătatea lui Justin Bieber

Aceste confesiuni sunt doar o parte dintr-o serie de postări pe rețelele sociale în care Bieber își exprimă vulnerabilitatea. În săptămânile recente, au existat zvonuri că starea sa de sănătate ar fi o cauză de îngrijorare, unii fani speculând că ar putea suferi din cauza consumului de droguri.

Aceste speculații au fost rapid respinse de reprezentanții săi, care au declarat că zvonurile despre utilizarea substanțelor ilegale sunt „absolut neadevărate”.

Într-un comunicat oficial dat pentru TMZ, un reprezentant al cântărețului a clarificat că Justin Bieber se află „într-unul dintre cele mai bune locuri din viața sa”, conform Ladbible. Această clarificare vine în urma unor apariții publice ale artistului, care părea obosit, dar reprezentanții lui au explicat că acest lucru se datorează unui program încărcat de lucru la muzica sa și îngrijirea fiului său, pe care îl are cu soția sa, Hailey Bieber.

Luptele interioare ale superstarului

Justin Bieber, care a devenit celebru de la vârsta de 13 ani, a continuat să împărtășească cu fanii săi faptul că a trăit cu sentimentul de a fi „un impostor”, chiar dacă succesul său global nu poate fi negat.

„Oamenii mi-au spus toată viața: «Wow Justin, meriți asta». Și eu personal m-am simțit întotdeauna nevrednic,” a scris el, exprimând o luptă emoțională continuă. Însă, fanii l-au susținut imediat, mulți dintre ei lăsând mesaje de încurajare.

Mesajele lui Bieber sunt un semnal clar că și cei care par să aibă totul pot trece prin momente dificile. În timp ce unii consideră că aceste postări fac parte dintr-o autoanaliză a artistului, alții sunt îngrijorați de faptul că el ar putea suferi într-un mod pe care nu îl împărtășește cu publicul larg.

