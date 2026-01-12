€ 5.0896
Curs valutar BNR 12 ianuarie 2026. Ce se întâmplă cu leul la început de săptămână
Data actualizării: 13:26 12 Ian 2026 | Data publicării: 13:26 12 Ian 2026

Curs valutar BNR 12 ianuarie 2026. Ce se întâmplă cu leul la început de săptămână
Autor: Andrei Itu

bani lei pexels-jakubzerdzicki-28618670 Bani / pexels foto

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de luni 12 ianuarie 2026.

 

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0896
1 Dolar american USD 4,3564
1 Dolar australian AUD 2,9220
1 Dolar canadian CAD 3,1390
1 Franc elveţian CHF 5,4650
1 Coroană cehă CZK 0,2095
1 Coroană daneză DKK 0,6811


1 Liră egipteană EGP 0,0924
1 Liră sterlină GBP 5,8643
100 Forinţi maghiari HUF 1,3168
100 Yeni japonezi JPY 2,7591
1 Leu moldovenesc MDL 0,2574
1 Coroană norvegiană NOK 0,4330
1 Zlot polonez PLN 1,2088


1 Rublă rusească RUB 0,0554
1 Coroană suedeză SEK 0,4749
1 Liră turcească TRY 0,1009
1 Rand sud-african ZAR 0,2653
1 Real brazilian BRL 0,8113
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6247
1 Rupie indiană INR 0,0483


100 Woni sud-coreeni KRW 0,2967
1 Peso mexican MXN 0,2433
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5077
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1007
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1861
1 Baht thailandez THB 0,1394


1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5588
1 Shekel israelian ILS 1,3809
100 Rupii indoneziene IDR 0,0259
1 Peso filipinez PHP 0,0735


100 Coroane islandeze ISK 3,4529
1 Ringgi malaysian MYR 1,0724
1 Dolar singaporez SGD 3,3870
1 Gram de aur XAU 643,3615
1 DST XDR 5,9532

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României, în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

curs valutar bnr
