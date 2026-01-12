Vești pentru românii cu credite: Cât a ajuns ROBOR la 3 luni

Astfel, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), indicele ROBOR la trei luni a scăzut, luni, la 6,06% pe an, de la 6,10% pe an în şedinţa precedentă.

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an. Indicele la şase luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,17% pe an, de la 6,23% cât a fost vineri. De asemenea, ROBOR la 12 luni a coborât la 6,40% de la 6,44%.

Cât este indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC)

Cu privire la indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an. Acest indice este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025, scrie Agerpres.

Vezi și - La cât va ajunge euro în 2026. Eugen Rădulescu, consilier BNR, arată unde s-ar putea stabiliza