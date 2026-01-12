Reacții la acuzațiile de plagiat, lansate împotriva ministrului Justiției. Toni Neacșu: A apucat să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice

O publicație online acuză că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată. În spațiul public au apărut primele reacții în urma acestor acuzații grave lansate la adresa ministrului Justiției, iar întrebarea-cheie este de ce acestea apar exact acum.

În acest context, fostul judecător CSM Toni Neacșu amintește că în urmă cu doar două zile Radu Marinescu apucase să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice, intervenind astfel în jocul politic al unora. Se încearcă demiterea ministrului Justiției acum? Asta e întrebarea. Toni Neacșu subliniază că într-un astfel de scenariu interimatul poate fi asigurat chiar și de Ilie Bolojan, actualul premier al României.

"Radu Marinescu a apucat să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice pentru că legea nu permite, așa că de mâine trebuie să plece acasă. Evident, dacă un ministru, fie el și de justiție, își dă demisia sau este demis, președintele numește un ministru interimar, care poate fi și Ilie Bolojan. Procedura de desemnare a procurorilor șefi continuă, dar cel ce se opune numirilor pe criterii politice, fie și numai declarativ, nu mai e", a scris Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.

Ce declarase Radu Marinescu

Precizăm că acum două zile, Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu afirmase, la Prima TV, că din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. Afirmațiile lui Marinescu au venit la doar câteva zile după ce a fost declanașată procedura de selecție pentru șefia Parchetului General, a DNA și a DIICOT.

„Este de precizat un lucru care trebuie înţeles foarte riguros şi anume că aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispoziţiile legii. Aşa se desfăşoară lucrurile şi, din perspectiva mea, nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci este vorba doar de respectarea dispoziţiilor legale”, a afirmat ministrul Justiţiei.

Marienscu încurajat „orice procuror care are o viziune managerială” să se înscrie la concursul pentru conducerea celor două parchete.

„Orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege consideră că are o viziune managerială şi doreşte să se înscrie în procedură poate să o facă. Eu vă asigur că cel puţin în ce priveşte această procedură şi în ce priveşte Ministerul Justiţiei, nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Se poate vorbi doar despre rigoare, despre respectarea legii şi despre faptul că toate candidaturile care vor fi depuse şi eu încurajez pe toţi procurorii care consideră că pot să asume într-un mod responsabil, într-un mod profesional şi într-un mod care să ajute la dezvoltarea Justiţiei, pot să facă acest lucru, eu îi încurajez să participe la această procedură. Procedura va presupune o selecţie care se face de către Ministerul Justiţiei în cadrul unei comisii, după care se merge pentru un aviz consultativ la Consiliul Superior al Magistraturii, secţia de procurori, după care, bineînţeles, Preşedintele României are ultimul cuvânt în această procedură şi este cel care încuviinţează dacă doreşte propunerea făcută de Ministrul Justiţiei şi atunci aceste persoane îşi vor intra în mandat în momentul în care cei care sunt deja în mandat încetează mandatul respectiv”, a explicat Marinescu.

Victor Ponta: Vor să pună mâna pe Ministerul Justiției și au declanșat atacul!

Și Victor Ponta, fost premier al României, a reacționat la acuzațiile lansate împotriva ministrului Justiției. Potrivit acestuia, se încearcă prin astfel de metode capturarea Justiției.

"Lupul sorosisto-userist nici nu își mai schimbă părul – și, bineînțeles, nici năravurile! Comuniștii te acuzau de „trădarea clasei muncitoare” și te judecau la Tribunalul Poporului. Sorosisto-useriștii nici măcar nu se mai obosesc să schimbe ceva din metoda lor atunci când vor să pună mâna pe Justiție: o scot în față pe „neprihănita” Emilia Șercan, ca să „descopere”, la momentul necesar, inevitabilul plagiat al personajului pe care vor să îl atace.

Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției și au declanșat atacul! Când Kovesi și-a plagiat teza de doctorat, evident că au acoperit-o. Dar acum „focile” vor primi semnalul să se indigneze, să pornească încolonați spre piață și să agite pancartele deja scrise cu „Demisia!”. Premierul Bolojan, sigur, va prelua „mingea” și va spune că acum îl interesează CV-ul unui ministru (chiar dacă, atunci când a fost vorba de Moșteanu, la Apărare, spunea altceva). Președintele va accepta propunerea premierului, iar noul ministru al Justiției va aduce la DNA pe cine decide REȚEAUA.

De ce să schimbe o metodă de terorism politic, dacă rezultatul este garantat? De ce să se mai prefacă și să inventeze ceva, când era clar încă de la început că vor ataca Justiția anul acesta, pentru a completa punctele de putere necesare CAPTURĂRII ROMÂNIEI?

Dragi foști colegi din PSD, chiar ați crezut că, dacă „vă faceți frate cu Dracul”, acesta o să devină înger? Chiar ați crezut că, punând un om decent și echilibrat ministru al Justiției, veți reuși să opriți revenirea la perioada „dosariadei” lui Kovesi – Uncheșelu – Portocală? Chiar ați crezut că le va fi rușine să mai folosească aceleași metode, văzând că toate procesele privind acuzațiile de plagiat au fost câștigate în instanță? Ați fost chiar atât de naivi? Mă îndoiesc!

Bătălia pentru Justiție a început cu reportajul de la „Recorder”, iar REȚEAUA SOROS–USR nu se va opri până nu va captura și acest ultim bastion de putere. Eu, măcar, v-am spus!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.