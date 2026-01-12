Soluția dr. Paul Ichim pentru cei împovărați de creșterile taxelor și impozitelor: „M-am uitat Ghișeul.ro, tare neinspirat am fost"

Creșterea taxelor și impozitelor continuă să uimească toate categoriile sociale de români. De la simpli cetățeni cu salarii și pensii mici, până la persoane cunoscute pentru asumarea unor poziții publice și având un anumit statut în societate. Unul dintre cei care au fost șocați de majorarea dărilor la stat de la începutul acestui an este și medicul Paul Ichim. El și-a vărsat nemulțumirile printr-o postare pe rețelele de socializare.

Dr. Paul Ichim: „Amărâții de pensionari cu pensii de toată jena, efectiv nu știu cum se vor descurca”

„N-am ce face și mă uit pe Ghișeul.ro ce dări am de dat la stat. Pe cuvântul meu, tare neinspirat am fost. Plecasem cu informația că vezi, dragă domnule, vor crește impozitele cu 70% față de anul trecut. Am înțeles că și cei de pe plan local mai pot umbla la ceva taxe, de exemplu de salubritate, dar chiar în halul ăsta, prea-i de tot. Păi numai taxa de salubrizare de anul acesta la două persoane, pe două apartamente, face aproape cât tot ce am plătit anul trecut per total. Mai concret tragând linie, taxele de anul acesta, adică impozite și restul s-au triplat față de anul precedent.

Stau și cuget într-un fel nu prea pacifist, dacă eu care nu m-aș putea plânge, am încă de unde plăti, amărâții de pensionari ce sunt majoritatea în oras, cu pensii de toată jena, efectiv nu știu cum se vor descurca, nu știu ce bani de mâncare, întreținere și medicamente le vor rămâne. Nu mai povestesc despre resursele pentru haine și încălțăminte, vor fi clar în chestii peticite și cârpite. Înțeleg că suntem cu impozitele cele mai reduse dintre țările din Europa, (dacă-i adevărat ce spun ei), dar nici creșteri așa brutale nu prea-i normal să se facă. Să nu spun o vorbă mare, la așa impozitare și la facturile de iarnă, să nu vă mirați dacă populația se apucă de ieșit în stradă”, a scris medicul Paul Ichim, pe pagina sa de Facebook.

Alternativă pentru taxe mai mici: Mutarea la țară

Prof. univ. dr. Paul Ichim a oferit și o soluție la taxele și impozitele mărite de la 1 ianuarie 2026: mutarea în mediul rural. Dările la stat, aici, sunt mult mai mici decât cele dintr-un municipiu precum Galațiul, mai spune el.

„Ofer o soluție alternativă, să vă mutati în mediul rural, acolo se pare că impozitele sunt mai decente, raportat la ce venituri are populația. Când impozitul în rural costă la teren și casa rezonabilă ca mărime cam cât jumătate din taxa de salubritate la un apartament de 3 camere din vestita zona 0 din Galați, pe cuvânt că-i mai bine la țară.

Bre domn PM, înțeleg că trebuie să scoți măcar nasul Nației din KKT-ul financiar în care l-au băgat precedenții, dar dacă faci doar treaba asta cu scuturatul prostimii, fără să-i strângi de anatomie pe golanii ce au produs dezastrul, să nu te miri dacă peste spranceană o să-ti apară și capul spart (la figurat desigur), vei fi singurul ce vei plăti furia populației. Să nu spui că nu ți-am spus, asta așa ca de la un om cu gândire liberă....la”, a mai scris medicul.

