Subcategorii în Stiri

Un paznic a murit înghețat la -12 grade pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă, în timpul turei de noapte
Data actualizării: 14:49 12 Ian 2026 | Data publicării: 14:06 12 Ian 2026

Un paznic a murit înghețat la -12 grade pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă, în timpul turei de noapte
Autor: Tiberiu Vasile

Un paznic a murit înghețat la -12 grade pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă, în timpul turei de noapte Jocurile Olimpice de Iarna Foto Rol Ilustrativ. Sursa Foto: Agerpres

Un paznic aflat în tura de noapte pe un șantier al Jocurilor Olimpice de iarnă și-a pierdut viața după ce a fost expus la temperaturi de minus 12 grade, într-o zonă montană din Cortina d’Ampezzo.

 

Un paznic a murit înghețat la -12 grade pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă, într-o noapte în care gerul a pus stăpânire pe stațiunea Cortina d’Ampezzo. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, se afla în tura de noapte la un șantier din apropierea patinoarului unde urmează să aibă loc competiții olimpice. Informația a fost confirmată de autoritățile locale, citate de agenția Associated Press.

Incidentul a avut loc joi noaptea. Temperaturile au coborât atunci până la minus 12 grade Celsius. Condiții dure, tipice iernilor alpine, dar fatale în acest caz.

Ancheta cerută de autorități

Moartea paznicului a ajuns rapid pe agenda politică. Ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, a cerut declanșarea unei anchete complete pentru a clarifica exact circumstanțele în care s-a produs decesul. Accentul cade pe condițiile de muncă, pe măsurile de protecție și pe responsabilitățile celor implicați în gestionarea șantierului.

Presa italiană scrie că bărbatul era singur în momentul incidentului și își desfășura activitatea obișnuită de supraveghere. Nimic nu ar fi indicat un pericol iminent.

Organizatorii vorbesc despre un atac de cord

Organizatorii Milano Cortina 2026 au transmis că, potrivit informațiilor preliminare, moartea ar fi survenit în urma unui atac de cord. Andrea Varnier, CEO al Fondazione Milano Cortina 2026, a declarat că documentele și procedurile erau în regulă și că investigația este în curs.

El a precizat că datele furnizate de serviciile de urgență indică un deces din cauze naturale, produs în timp ce bărbatul se afla la locul de muncă. Totuși, autoritățile așteaptă concluziile finale pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte geroasă.

Șantierul si responsabilitățile

Un detaliu important este că șantierul unde s-a produs tragedia nu era sub supravegherea Simico, compania de stat responsabilă de infrastructura olimpică. Informația a fost confirmată chiar de reprezentanții companiei, care au transmis și un mesaj de condoleanțe familiei victimei.

Chiar și așa, cazul ridică întrebări sensibile despre siguranță, despre munca pe timp de noapte și despre limitele rezistenței umane în condiții extreme.

Reacția comunității locale

Autoritățile din Cortina d’Ampezzo au transmis că sunt profund întristate și tulburate de acest deces. Comunitatea locală se confruntă acum cu o tragedie care umbrește eforturile de organizare ale evenimentului sportiv.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina sunt programate să se desfășoare între 6 și 22 februarie. Până atunci, întrebările rămân, iar cazul în care un paznic a murit înghețat la -12 grade pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă va continua să fie analizat, pas cu pas, de anchetatori.

CITEȘTE ȘI: Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jocurile Olimpice 2026
barbat
frig
mort
