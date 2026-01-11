€ 5.0887
Remarcă surprinzătoare a lui Trump: Îl vede pe Marco Rubio președintele unei țări
Data actualizării: 18:37 11 Ian 2026 | Data publicării: 17:43 11 Ian 2026

Remarcă surprinzătoare a lui Trump: Îl vede pe Marco Rubio președintele unei țări
Autor: Andrei Itu

Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică un mesaj de pe reţelele sociale, care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio ar trebui să devină următorul lider al unei țări.

 

Donald Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social o postare a internautului Cliff Smith, publicată pe data de 8 ianuarie, cu mesajul "Marco Rubio va fi preşedintele Cubei", însoţit de un emoji care râde cu lacrimi. 

Comentariul lui Donald Trump și originea cubaneză a lui Marco Rubio

Preşedintele Donald Trump a adăugat următorul comentariu: "Mi se pare foarte bine!". De menționat este faptul că Marco Rubio s-a născut din părinţi imigranţi cubanezi.

Utilizatorul, în mare parte necunoscut, este descris în biografia ca fiind un "conservator din California", are mai puţin de 500 de urmăritori.

Vezi și - Rubio descrie guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă", la o zi după operaţiunea din Venezuela

Contextul în care Trump a redistribuit mesajul

Redistribuirea mesajului de către Donald Trump are loc la o săptămână după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, după o operaţiune pe timp de noapte în Caracas, în urma căreia zeci de membri ai forţelor de securitate venezuelene şi cubaneze ar fi fost ucişi.

Marco Rubio și originea sa cubaneză

Marco Antonio Rubio s-a născut pe data de 28 mai 1971 în Miami, Florida. Este unul dintre fii unor părinți cubanezi, respectiv Mario Rubio Reina și Oriales (Garcia) Rubio.

Familia lui Marco Rubio a emigrat din Cuba în anul 1956. Este un moment înainte de revoluția cubaneză din anul 1959, fapt  pentru care nu a fugit direct de regimul lui Fidel Castro,  însă a părăsit țara în contextul instabilității politice, precum și a schimbărilor sociale din perioada pre-revoluționară.

Marco Rubio provine dintr-o familie de catolici cubanezi, care au rădăcini în comunitățile urbane și rurale din Cuba colonială. De origine spaniolă este numele său de familie, ”Rubio”, fiind foarte răspândit în Cuba. Numele provine din cuvântul spaniol rubio, însemnând ”blond” sau ”deschis la culoare”. 

"Nimeni nu ne dictează ce să facem", răspunsul preşedintelui Cubei pentru președintele Donald Trump

Nimeni nu dictează Cubei ce să facă, a spus preşedintele Miguel Diaz-Canel ca răspuns la ameninţările preşedintelui american, Donald Trump.

Cuba este "o naţiune liberă şi independentă", a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, citat de AFP. "Cuba nu atacă, ci este supusă agresiunii din partea SUA de 66 de ani, şi nu ameninţă, ci se pregăteşte, este gata să-şi apere patria până la ultima picătură de sânge".

Puţin mai devreme, Donald Trump a îndemnat Cuba să accepte un acord cu Statele Unite, înainte de a fi prea târziu şi ţara să rămână fără petrolul şi banii Venezuelei. 

Vezi și - Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA: "Petrolul și banii nu vor mai ajunge în Cuba - zero"!

x close