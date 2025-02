Cine este adevăratul vinovat pentru moartea Elodiei? Dezvăluiri surprinzătoare de la Dan Diaconescu, după 15 ani: „Cioacă nu a acționat singur"

La mai bine de 15 ani de la dispariția avocatei Elodia Ghinescu, cazul continuă să stârnească controverse și întrebări fără răspuns. Deși polițistul Cristian Cioacă a fost condamnat pentru crimă, jurnalistul Dan Diaconescu susține că adevărul nu a fost pe deplin descoperit. Într-un interviu recent, acesta ridică semne de întrebare asupra dovezilor din dosar și sugerează că soțul Elodiei nu ar fi acționat singur – sau că ar putea exista și alți vinovați. Ce informații noi ies la iveală și cât de solidă este, de fapt, condamnarea lui Cioacă?

Denise Rifai: "Cele 386 de episoade din serialul "Elodia" nu v-au adus doar cifre impresionante de audienta, ci și sume considerabile în conturi. După ce a-ți realizat episodul cu numărul 200, presa a notat că a-ți fi câștigat până la acel moment 2 milioane de euro și asta fără să fi descoperit vinovatul. În 2014, la 7 ani de la controversata dispariție, soțul Elodiei, polițistul Cristian Cioacă, a fost găsit vinovat și condamnat definitiv la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor. În 2023, a fost eliberat condiționat, iar dumneavoastră susțineți: Am citit dosarul, nu spun că Cioacă nu este criminal, dar spun că nu este nicio dovadă concretă, reală, în dosar, cum că el ar fi criminal. Deci, cine a omorât-o pe Elodia?”

Dan Diaconescu:" Sigur nu Cioacă singur, în cazul în care el a omorât-o. Dar eu am alte presupuneri, chiar bazate pe documente și pe fapte întâmplate ulterior. Am auzit că altcineva ar fi vinovatul sau alții ar fi vinovați. În orice caz, vreau să fac această precizare în premieră. Eu am ales cazul Elodia absolut întâmplător, în fiecare zi aveam zeci de dispariții, mai mult sau mai puțin interesante, dar eu am ales-o pe asta. Erau niște ingrediente legate de numele ei, numele soțului (...) Ei bine, acest caz a luat amploare datorită publicului, datorită interesului și al autorităților care ne alimentau cu date oficiale. Apoi, dosarul a fost judecat, însă după dispariția OTV-ului. Dacă am fi avut jurați în cazul Elodia, Cioacă sigur era achitat. Este posibil că el să fie criminalul, dar nu este absolut nicio dovadă în acest dosar. Ba mai mult, sunt niște dovezi care l-ar exonera de răspundere.

"Eram ca și mort". Dan Diaconescu a vorbit pentru prima oară despre cum s-a simțit în închisoare

După un deceniu de absență forțată, Dan Diaconescu revine în televiziune cu relansarea postului OTV pe 25 februarie 2025. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, unde fostul patron al „televiziunii poporului” a declarat că se așteaptă la un public de peste un milion de telespectatori. Relansarea vine după ce Diaconescu și-a ispășit pedeapsa și a depășit interdicția de a apărea pe micul ecran. Va reuși OTV să revină la succesul din trecut?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News