Ce este grupa sanguină „aurie”? Mai puțin de 50 de persoane din întreaga lume o au

Corpul uman găsește mereu noi modalități de a ne șoca și surprinde, și se pare că doar 50 de persoane cunoscute în lume au sânge „auriu”, extrem de rar.

În ciuda faptului că oamenii de știință studiază corpul uman de secole, descoperim în permanență noi boli, structuri celulare și chiar tipuri rare de sânge.

Sunt multe persoane care s-ar putea să nu-și cunoască propria grupă sanguină, în ciuda faptului că aceasta este crucială în caz de urgență, deoarece transfuziile între grupe sanguine diferite pot duce la o reacție imunitară severă care ar putea provoca chiar moartea.

Cel mai bine este să ai o grupă sanguină obișnuită, cum ar fi A pozitiv sau B, deoarece acestea sunt cele mai comune. Dar dacă nu te încadrezi aici, ai putea fi unul dintre cei 50 de oameni din lume care pot pretinde că au grupa sanguină „aurie”.

Ce este sângele „auriu” sau Rh nul

Oricum, grupa sanguină „aurie” este cunoscută și sub denumirea de RH nul, este denumită astfel deoarece nu conține niciunul dintre cele 50 de antigene Rh existente. Denumirea populară vine și din mitologia greacă, unde ichorul, „sângele zeilor”, era descris ca fiind auriu.

În ceea ce privește transfuziile, persoanele cu această grupă sunt încurajate să-și congeleze propriul sânge în caz de urgență, deoarece șansele ca un spital să aibă la dispoziție sânge de acest tip sunt practic nule.

Cu toate acestea, deși s-ar putea să vi se pară că aveți ghinion, dacă v-ați născut cu această grupă sanguină extrem de rară, oamenii de știință o adoră datorită modului în care poate fi utilizată în cercetare și în comunitatea medicală.

„Dacă primești o transfuzie cu sânge de la un donator care conține antigene diferite de sângele tău, vei produce anticorpi împotriva acelui sânge și îl vei ataca. Dacă primești din nou o transfuzie cu acel sânge, aceasta poate pune viața în pericol”, spune Ash Toye, profesor de biologie celulară la Universitatea din Bristol, conform Ladbible.

Acest lucru se datorează faptului că antigenele diferite (molecule de pe suprafața celulelor) care există în diferite grupe sanguine pot provoca reacții imune dacă sunt administrate unui pacient nepotrivit.

De ce sângele Rh nul este extrem de valoros

Deși persoanele cu grupa sanguină O negativă sunt descrise ca donatori universali, acest lucru nu este întru totul adevărat, deoarece există 47 de grupe sanguine și 50 de tipuri de antigene Rh, ceea ce înseamnă că utilizarea acestei grupe sanguine nu este niciodată complet lipsită de riscuri.

Cu toate acestea, persoanele cu sânge Rh nul nu au niciunul dintre cele 50 de antigene Rh. Deși nu pot primi sânge de altă grupă, sângele de tip O Rh nul este extrem de valoros, deoarece majoritatea oamenilor din întreaga lume îl pot primi.

În situații de urgență în care grupa sanguină a pacientului nu este cunoscută, sângele de tip O Rh nul poate fi administrat cu un risc redus de reacție alergică. Așadar, nu este de mirare că oamenii de știință încearcă acum să descopere cum pot reproduce această grupă sanguină „de aur”.

„Antigenele Rh declanșează o reacție imunitară puternică, așa că, dacă nu ai niciunul dintre ele, practic nu există nimic la care să reacționezi în ceea ce privește Rh. Dacă ai grupa O și Rh nul, atunci ești destul de universal. Dar mai sunt și alte grupe sanguine pe care trebuie să le iei în considerare”, spune Toye.

Așadar, dacă ești unul dintre cei aproximativ 50 de norocoși (sau ghinioniști) care se mândresc cu această grupă sanguină, s-ar putea să ajungi să salvezi viețile multor oameni în viitor.