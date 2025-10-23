€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:29 23 Oct 2025 | Data publicării: 20:29 23 Oct 2025

De ce nu trebuie să lăsăm capul pe spate atunci când ne curge sânge din nas? Explicația unui chirurg
Autor: Alexandra Curtache

velizar-ivanov-knMGR7FoVws-unsplash Foto: Unspalsh
 

Mulți oameni își lasă instinctiv capul pe spate atunci când le curge sânge din nas, însă un chirurg explică de ce această tehnică este o greșeală periculoasă.

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, unde are peste un milion de abonați, chirurgul plastician american Dr. Michael Gartner a explicat că această practică poate duce la complicații serioase.

„Niciodată nu vrei să-ți lași capul pe spate când îți curge sânge din nas”, a spus dr. Gartner, reacționând la o simulare realizată de creatorul Zack D Films. Clipul arată cum, atunci când îți înclini capul înapoi, sângele nu mai are unde să se scurgă și ajunge pe gât, în stomac sau chiar în căile respiratorii.

Potrivit chirurgului, înghițirea sângelui poate provoca greață, vărsături sau, în cazuri rare, sufocare. 

„Sângele în stomac este foarte iritant și provoacă multă greață. Acest lucru se întâmplă uneori după operațiile de rinoplastie”, a explicat el.

Ce trebuie să faci corect în caz de sângerare nazală

Atât Zack D Films, cât și Dr. Gartner recomandă următorii pași simpli:

  • Stai drept și apleacă-te ușor în față;
  • Ciupește partea moale a nasului, aplicând presiune;
  • Respiră prin gură și menține presiunea timp de 5–10 minute.

„Mai multă presiune, ca și cum ți-ai sufla nasul și apoi degetele tale îl țin. De obicei, dacă poți face asta timp de cinci până la zece minute, vei opri sângerarea”, a explicat medicul.

De ce apar sângerările nazale

Dr. Gartner a adăugat și o explicație medicală: cele mai multe sângerări provin dintr-o zonă a nasului numită plexul Kiesselbach — o rețea de vase de sânge aflate foarte aproape de suprafață.

Acestea se pot sparge ușor dacă aerul este uscat, dacă suferi de o răceală sau dacă introduci ceva în nas, „cum ar fi scobirea nasului”, a precizat medicul.

Când trebuie să mergi la medic

Conform NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie), sângerările nazale nu sunt de obicei un semn al unei probleme grave și pot fi tratate acasă. Totuși, este recomandat un consult medical dacă:

  • sângerarea apare după o lovitură puternică;
  • ai o boală care afectează coagularea sângelui;
  • iei medicamente precum warfarina;
  • sângerările sunt frecvente sau durează mai mult de 15 minute.

Copiii, femeile însărcinate, persoanele cu hipertensiune și cei peste 45 de ani sunt mai predispuși la astfel de episoade. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 23 minute
Urmărește aici dezbaterea România în diaspora – Ediția a VI-a
Publicat acum 30 minute
Premieră la Teatrul Apropo: „Avem imagini șocante”, un spectacol de teatru pe structură de emisiune TV live
Publicat acum 44 minute
Un bărbat luptă pentru o lege care să ajute părinții copiilor bolnavi: „Port un rucsac de 20 kg, greutatea fiului meu când a murit”
Publicat acum 57 minute
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close