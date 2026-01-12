Anul Nou pe rit vechi 2026. Care sunt tradițiile pe 13 ianuarie

Pentru mulți români, Anul Nou pe rit vechi nu este doar o dată din calendar, ci o continuare a tradițiilor.
Anul Nou pe rit vechi este sărbătorit în noaptea dintre 13 spre 14 ianuarie, după calendarul iulian, folosit încă în anumite comunități ortodoxe.
Deși nu este o sărbătoare oficială, ea este păstrată cu respect mai ales în zonele rurale și în comunitățile de lipoveni, ruși, sârbi sau ucraineni din România.
Se stă la masă în familie
Se urează sănătate și belșug
Se crede că modul în care începi anul îți influențează tot anul
Este bine să fii vesel, împăcat cu cei din jur și cu casa curată
În unele zone se aprind lumânări sau focuri simbolice pentru alungarea răului și a ghinionului.
Copiii și tinerii merg cu plugușorul
Se aruncă boabe de grâu sau porumb pentru rod bogat
Urările sunt legate de muncă, sănătate și prosperitate
Este bine să fie primul prag trecut de un bărbat
Se mănâncă bucate „grase” (carne de porc, cârnați, plăcinte)
Nu se muncește greu
Se fac urări pentru noroc și spor
Dacă e ger, anul va fi bogat
Dacă ninge, va fi belșug
Certurile din această zi aduc ghinion
Se evită împrumuturile de bani
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci