Anul Nou pe rit vechi 2026. Care sunt tradițiile pe 13 ianuarie

Când se sărbătorește Revelionul pe rit vechi

Anul Nou pe rit vechi este sărbătorit în noaptea dintre 13 spre 14 ianuarie, după calendarul iulian, folosit încă în anumite comunități ortodoxe.

Cine sărbătorește Anul Nou pe rit vechi

Deși nu este o sărbătoare oficială, ea este păstrată cu respect mai ales în zonele rurale și în comunitățile de lipoveni, ruși, sârbi sau ucraineni din România.

Tradiții de Revelionul pe rit vechi

Se stă la masă în familie

Se urează sănătate și belșug

Se crede că modul în care începi anul îți influențează tot anul

Este bine să fii vesel, împăcat cu cei din jur și cu casa curată

În unele zone se aprind lumânări sau focuri simbolice pentru alungarea răului și a ghinionului.

Urători, Plugul și semănatul

Copiii și tinerii merg cu plugușorul

Se aruncă boabe de grâu sau porumb pentru rod bogat

Urările sunt legate de muncă, sănătate și prosperitate

14 ianuarie - Sfântul Vasile

Este bine să fie primul prag trecut de un bărbat

Se mănâncă bucate „grase” (carne de porc, cârnați, plăcinte)

Nu se muncește greu

Se fac urări pentru noroc și spor

Superstiții populare