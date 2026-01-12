€ 5.0896
Subcategorii în Stiri

Anul Nou pe rit vechi 2026. Care sunt tradițiile pe 13 ianuarie
Data publicării: 18:16 12 Ian 2026

Anul Nou pe rit vechi 2026. Care sunt tradițiile pe 13 ianuarie
Autor: Dana Mihai

artificii_56373500 Sursă foto: Freepik - artificii

Pentru mulți români, Anul Nou pe rit vechi nu este doar o dată din calendar, ci o continuare a tradițiilor.

 

Când se sărbătorește Revelionul pe rit vechi

Anul Nou pe rit vechi este sărbătorit în noaptea dintre 13 spre 14 ianuarie, după calendarul iulian, folosit încă în anumite comunități ortodoxe.

Cine sărbătorește Anul Nou pe rit vechi

Deși nu este o sărbătoare oficială, ea este păstrată cu respect mai ales în zonele rurale și în comunitățile de lipoveni, ruși, sârbi sau ucraineni din România.

Citește și: Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile

Tradiții de Revelionul pe rit vechi

  • Se stă la masă în familie

  • Se urează sănătate și belșug

  • Se crede că modul în care începi anul îți influențează tot anul

  • Este bine să fii vesel, împăcat cu cei din jur și cu casa curată

În unele zone se aprind lumânări sau focuri simbolice pentru alungarea răului și a ghinionului.

Urători, Plugul și semănatul

  • Copiii și tinerii merg cu plugușorul

  • Se aruncă boabe de grâu sau porumb pentru rod bogat

  • Urările sunt legate de muncă, sănătate și prosperitate

14 ianuarie - Sfântul Vasile

  • Este bine să fie primul prag trecut de un bărbat

  • Se mănâncă bucate „grase” (carne de porc, cârnați, plăcinte)

  • Nu se muncește greu

  • Se fac urări pentru noroc și spor

Superstiții populare

  • Dacă e ger, anul va fi bogat

  • Dacă ninge, va fi belșug

  • Certurile din această zi aduc ghinion

  • Se evită împrumuturile de bani

anul nou pe rit vechi 2026
