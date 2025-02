Kiss FM vs. Connect-R: Replica postului de radio în urma scandalului din decembrie

Kiss FM: „Un fake news nu se naște singur”

Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele sociale, Kiss FM a demontat afirmațiile făcute de Connect-R în ultimele luni, subliniind că artistul s-a victimizat și a lansat acuzații false.

„Un fake news nu se naște singur, se construiește, iar acum îl demontăm. În fiecare decembrie, lumea își dorește o poveste frumoasă. Dar, uneori, cineva are o altfel de poveste… una despre victimizare, una despre scandal, poveste presărată cu minciuni.”, este mesajul transmis de postul de radio.

Kiss FM l-a acuzat pe Connect-R că a mințit în mod repetat, încă de la începutul scandalului, și că și-a construit propriul fir narativ pentru a câștiga simpatie publică. Potrivit reprezentanților radioului, artistul ar fi fabricat o știre falsă pentru a deveni viral și a câștiga atenția presei și a fanilor săi.

Acuzațiile principale aduse lui Connect-R

În videoclipul publicat, Kiss FM prezintă mai multe declarații contradictorii făcute de artist. Printre ele se numără afirmația conform căreia fiica sa nu ar fi fost acceptată să cânte un colind la Magic FM. Kiss FM a demontat această acuzație, prezentând imagini cu Maya, fiica lui Connect-R, cântând alături de alți copii în cadrul unui program de Crăciun.

De asemenea, postul de radio a comentat declarațiile lui Connect-R referitoare la Tudor Chirilă. Într-o intervenție din 6 ianuarie 2025, Connect-R a susținut că participarea sa la concertul caritabil Magic Christmas a fost blocată la inițiativa lui Chirilă.

„Kiss FM și Asociația Dăruiește Viață nu aveau nicio problemă. În schimb, a apărut în peisaj un om care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred.”, a declarat artistul la Gojira.

Kiss FM: „Realitatea este alta”

Postul de radio a reacționat ferm la aceste acuzații, explicând că decizia excluderii lui Connect-R din eveniment nu a avut legătură cu Tudor Chirilă, ci a fost luată de organizatori încă din noiembrie 2024.

„Decizia a fost luată de organizatori datorită incompatibilității cu valorile unei societăți deschise, iar Connect-R știa asta din noiembrie.”, se arată în mesajul de pe social media publicat de Kiss FM.

Tot în noiembrie, Connect-R spunea: „Cei de la Kiss FM mi-au trimis un mesaj, mai exact către managerul meu, în care spun că refuză colaborarea cu noi și să nu mai venim la acest concert pentru că eu nu mai corespund valorilor trustului. (...) O să ne retragem toată muzica de la Kiss FM şi, slavă Domnului, mai există radiouri.”

Replica lui Tudor Chirilă și contra-reacția lui Connect-R

De asemenea, în urma acuzațiilor lansate de Connect-R, Tudor Chirilă a reacționat, negând orice implicare în excluderea artistului de la concertul Magic Christmas.

„Circulă un fake news grosolan, promovat de artistul Connect-R, care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas, organizat de radioul Magic FM, mi se datorează mie. Nu am nicio legătură cu acest conflict. Am participat pro bono în calitate de susținător Dăruiește Viață și îmi respect colegii de breaslă, indiferent de opiniile lor politice.

Nu am militat și nu aș milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele. Îl invit pe Connect-R să probeze în mod serios aceste afirmații, altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie, situație care nu cred că îi face cinste.”, a transmis Chirilă.

Pe 8 februarie 2025, Connect-R i-a răspuns lui Tudor Chirilă: „Tudore, nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta. E un om veridic, cu coloană vertebrală, care n-ar fi făcut asta în mod normal, dar i s-a părut o nedreptate. (...) Am fost întrebat, am răspuns. N-am nimic cu tine personal. Să fii sănătos.

Partea proastă e că de la treaba asta făcută de radio cu concursul tău, s-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani care a venit să cânte un cântecel ulterior la radio și care n-a mai fost lăsat. Eu în inima mea te-am iertat, și tu știi foarte bine că în momentul în care vei pune capul pe pernă, alaiul zgomotos al conștiinței tale îți va vorbi.”, a afirmat artistul în online.

Kiss FM: „Afirmațiile lui Connect-R nu au fost niciodată adevărate”

Postul de radio a intervenit din nou, întrebând retoric când anume a spus Connect-R adevărul: „Când a mințit Connect-R? Când a acuzat Kiss FM pentru scoaterea lui din show sau acum, când spune că știa de atunci că a fost Tudor Chirilă? Noi vă spunem că a mințit și atunci și acum. Afirmațiile lui nu au fost niciodată adevărate. ”

Mai mult, postul de radio a evidențiat faptul că evenimentul Magic Christmas Show nu a fost organizat de Kiss FM, ci de Magic FM, contestând astfel una dintre principalele acuzații ale artistului.

„Trebuie să fii rău voitor să acorzi paternitatea spectacolului MAGIC Christmas Show unui alt radio. Magic Christmas show a fost prezentat de Magic FM. Dar dacă tot vrei scandal, de ce să nu arunci în mijlocul poveștii și Kiss FM, cel mai puternic brand de radio din România? Asta nu e o scăpare, e strategie. Un fake news te poate transforma dintr-un om uitat într-un om viral. Ăsta nu este despre adevăr, e despre atenție. În final, faptele sunt fapte și minciunile rămân minciuni. E urât să minți cu Biblia în mână.”, a mai transmis Kiss FM.

