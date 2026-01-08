€ 5.0871
Decizia instanței în cazul femeii din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. I-a vândut casele din Sibiu și a fugit în Dubai
Data actualizării: 17:05 08 Ian 2026 | Data publicării: 17:01 08 Ian 2026

Decizia instanței în cazul femeii din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. I-a vândut casele din Sibiu și a fugit în Dubai
Autor: Roxana Neagu

imagine justitie Justiție. Sursa foto: Unsplash
 

Curtea de Apel Alba Iulia a luat decizia cu privire la femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere.

Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, cu ajutorul unei asistente medicale, rămâne în arest preventiv, a decis astăzi instanța. Instanța a respins ca nefondată contestaţia inculpatei P.A. împotriva încheierii penale pronunţate, la sfârşitul lunii decembrie, de Tribunalul Sibiu, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pe 30 de zile, a anunțat purtătorul de cuvânt al CA Alba Iulia, Cosmin Muntean.

Instanţa obligă inculpata să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestaţiei, în sumă de 400 de lei. 

Hotărârea CA Alba Iulia este definitivă. 

Asistenta nu a contestat arestul

Asistenta, aflată, de asemenea, în arest, nu a contestat măsura dispusă de Tribunalul Sibiu. 

Femeia acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orăşenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de euro, fiind vorba despre mai multe imobile din judeţul Sibiu, a precizat, pentru Agerpres, procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

”Referitor la moştenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment ştim că este vorba de cel puţin trei imobile în judeţul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a explicat procurorul Dan Simion.

Mama, ucisă cu sedative în ceai

Potrivit acestuia, atât fiica, de 38 de ani, cât şi asistenta medicală, în vârstă de 46 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe femeie pentru avere. Fiica i-a pus mamei în ceai ”sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea”. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul. Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica şi asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.

După ce a adormit-o, asistenta i-ar fi injectat în picior substanța care a omorât-o

"În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

Fiica a vândut bunurile moştenite şi a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în decembrie, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

”Cazul decesului femeii a fost deschis în urma unor informaţii primite de anchetatori”, a explicat procurorul Dan Simion. 

mama ucisa avere
sibiu
instanta
