Motivul pentru care Regele Charles îl va ignora pe Prințul Harry la întoarcerea sa în Marea Britanie
Data publicării: 21:47 08 Ian 2026

Motivul pentru care Regele Charles îl va ignora pe Prințul Harry la întoarcerea sa în Marea Britanie
Autor: Doinița Manic

Prințul Harry, Ducele de Sussex Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres
 

Surse regale spun că Regele Charles îl va ignora pe Prințul Harry la întoarcerea sa în Marea Britanie. Află în articol motivul.

Nimeni nu se așteaptă ca Prințul Harry să se întâlnească cu tatăl său înstrăinat, Regele Charles, în următoarea sa călătorie în Marea Britanie, iar acum a fost dezvăluit și motivul. Ducele de Sussex urmează să se întoarcă la Londra în următoarele săptămâni pentru începerea acțiunilor legale împotriva Associated Newspapers.

VEZI ȘI: Kate Middleton, vizată într-un scandal uriaș cu poze nud

Ultima dată când Harry a fost la Londra în septembrie, a avut o reuniune mult așteptată cu tatăl său, cei doi văzându-se față în față pentru prima dată în ultimele 19 luni. Cei doi au luat ceaiul împreună, Harry descriindu-l ulterior pe tatăl său ca fiind „grozav”. Procesul de la Înalta Curte urmează să înceapă pe 19 ianuarie, deși data și programul nu au fost încă precizate concret.

S-ar putea ca Regele Charles să îl ignore pe Harry

În această perioadă însă, este de așteptat ca Regele Charles să fie în Scoția pentru tradiționala sa ședere de după Crăciun la Balmoral. Și, potrivit The Telegraph, surse regale au recunoscut, de asemenea, că Regele nu dorește să fie implicat în nicio procedură judiciară, așa că îl va ignora pe fiul său cu această ocazie, scrie Mirror.

În luna mai, Harry a acordat un interviu BBC în care a susținut că Regele nu va vorbi cu el din cauza luptei sale legale cu Ministerul de Interne pe tema securității și că nu știe „cât timp mai are” tatăl său, vorbind despre speranțele pentru o „împăcare”.

VEZI ȘI: „Nostradamus cel viu” avertizează asupra unui „eveniment major” în Familia Regală a Marii Britanii. Va avea loc în curând

Discuția a avut loc după ce ducele a pierdut o contestație la Curtea de Apel privind măsurile sale de securitate în timp ce se afla în Marea Britanie. Însă, într-o schimbare majoră de direcție, se spune că Ministerul de Interne a ordonat acum o evaluare completă a amenințărilor pentru prima dată din 2020, pe fondul unor rapoarte care arată că sistemul de securitate finanțat din bani publici al lui Harry va fi reinstituit pentru vizitele în Marea Britanie.

O sursă apropiată familiei Sussex a declarat pentru Mail On Sunday că, în urma noii evaluări a riscurilor: „Acum este o formalitate. Surse de la Ministerul de Interne au indicat că securitatea este acum asigurată pentru Harry”.

În timpul procesului său anterior de la Înalta Curte, Harry a susținut că situația sa de securitate din Marea Britanie a făcut „imposibilă” aducerea în siguranță a soției sale, Meghan, și a copiilor lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, înapoi în țara sa natală.

Pericolele la care ar fi supus Prințul Harry

În octombrie, a ieșit la iveală că un hărțuitor „cunoscut” al lui Harry s-a aflat la câțiva metri de el în timpul vizitei sale în Marea Britanie din septembrie anul trecut. Se pare că cei doi au fost găsiți ascunși în toaletele unui hotel elegant din Londra cu doar câteva minute înainte ca acesta să sosească la un eveniment. Acest lucru s-a întâmplat după ce se spune că aceeași femeie a fost „blocată” de agenții de securitate ai lui Harry cu doar câteva zile mai târziu, în timpul călătoriei sale în Marea Britanie de luna trecută.

O sursă a adăugat: „Dacă ați ști despre genul de amenințări la care sunt supuși Harry și copiii lui, ați înțelege de ce nu vrea să-i aducă pe copii până când nu i se acordă protecția poliției”.

În timp ce un purtător de cuvânt al familiei Sussex a refuzat să comenteze, un purtător de cuvânt al guvernului britanică a declarat: „Sistemul de securitate și protecție al guvernului britanic este riguros și proporțional. Politica noastră de lungă durată este de a nu furniza informații detaliate cu privire la aceste aranjamente, deoarece acest lucru ar putea compromite integritatea lor și ar putea afecta securitatea persoanelor”.

 
 
 

 
 
 

regele charles

regele charles
printul harry
Familia Regala Britanica
x close