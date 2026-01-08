Unde suni dacă ai probleme pe timp de iarnă? Salvează lista

În contextul în care mai multe județe din țară sunt sub avertizări de Cod Portocaliu și Galben de viscol și ninsori puternice, până sâmbătă dimineața, Prefectura Judeţului Iași a publicat o listă cu numere de telefon esențiale în sezonul rece.

"Ai o problemă pe timp de iarnă? Iată unde suni rapid și corect:

Drumuri naționale

* 0232 213 168 | 0746 292 797 – DRDP Iași

* 0746 238 929 | 0800 809 360 – SDN Iași

Drumuri județene

* 0332 411 844 | 0786 012 772 – DJADP Iași

Drumuri comunale / sătești

* Primăria localității pe raza căreia se află drumul

Străzi Municipiul Iași

* 0232 236 000 – Citadin

Trotuare și zone pietonale

* 0232 270 223 – Salubris

Poliția locală Iași

* 0232 232 099

Transport public Iași

* 0232 267 772 | 0800 110 427

Aeroportul Iași

* 0232 271 590

Încălzire centralizată

* 0232 212 230 – dispecerat

* 0232 935 – intervenții

Apă

* 0232 969 – ApaVital

Gaze naturale

* 0265 200 928 | 0800 800 928 – Delgaz Grid

Energie electrică

* 0265 200 928 | 0800 800 928 – Delgaz Grid

Situații de urgență

112 - apelabil permanent



Salvează lista. Iarna e mai ușor de gestionat când știi exact unde să apelezi", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului - Județul Iași.

