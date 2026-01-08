€ 5.0871
Stiri

DCNews Stiri Unde suni dacă ai probleme pe timp de iarnă? Salvează lista
Data publicării: 20:56 08 Ian 2026

Unde suni dacă ai probleme pe timp de iarnă? Salvează lista
Autor: Doinița Manic

masina inzapezita Imagine cu o mașină înzăpezită. Foto: Pixabay
 

În articol găsești numerele de telefon esențiale în sezonul rece.

În contextul în care mai multe județe din țară sunt sub avertizări de Cod Portocaliu și Galben de viscol și ninsori puternice, până sâmbătă dimineața, Prefectura Judeţului Iași a publicat o listă cu numere de telefon esențiale în sezonul rece.

VEZI ȘI: Val de aer polar și ciclon mediteranean în România: Se răcește accentuat, ninge și vântul suflă cu până la 70 km/h

"Ai o problemă pe timp de iarnă? Iată unde suni rapid și corect:
 Drumuri naționale
* 0232 213 168 | 0746 292 797 – DRDP Iași
* 0746 238 929 | 0800 809 360 – SDN Iași
Drumuri județene
* 0332 411 844 | 0786 012 772 – DJADP Iași
Drumuri comunale / sătești
* Primăria localității pe raza căreia se află drumul
Străzi Municipiul Iași
* 0232 236 000 – Citadin
  Trotuare și zone pietonale
* 0232 270 223 – Salubris
  Poliția locală Iași
* 0232 232 099
  Transport public Iași
* 0232 267 772 | 0800 110 427
  Aeroportul Iași
* 0232 271 590
  Încălzire centralizată
* 0232 212 230 – dispecerat
* 0232 935 – intervenții
  Apă
* 0232 969 – ApaVital
  Gaze naturale
* 0265 200 928 | 0800 800 928 – Delgaz Grid
  Energie electrică
* 0265 200 928 | 0800 800 928 – Delgaz Grid
  Situații de urgență
  112 - apelabil permanent
 

Salvează lista. Iarna e mai ușor de gestionat când știi exact unde să apelezi", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului - Județul Iași.

VEZI ȘI: Uite lista școlilor din România unde cursurile sunt suspendate sau online

Urmăriți DCNews și pe Google News

iarna
viscol
lista telefon
