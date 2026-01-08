Show total făcut de roboții umanoizi la CES Las Vegas 2026, dar industria cere aplicații utile / Video

Roboţii umanoizi au făcut spectacol la târgul tehnologic din Las Vegas, însp unii jucători din industrie devin nerăbdător și vor să-i vadă utili, transmite joi AFP.

Avertisment din partea multor jucători din industrie

Chiar dacă roboţii au fost din nou vedetele Consumer Electronics Show (CES), evenimentul anual de tehnologie, mulţi jucători din industrie avertizează că atingerea performanţei la nivel uman va dura ani şi necesită în continuare un volum imens de antrenament.

Pentru a deveni autonomi, roboţii au nevoie de inteligenţă artificială (AI) capabilă să traducă percepţia lor asupra imaginilor şi sunetelor în acţiuni, ceea ce depăşeşte domeniul de aplicare actual al modelelor lingvistice mari (LLM) care alimentează instrumente precum ChatGPT ori Gemini.

Antrenamentul acestor asistenţi AI are la bază cantităţi masive de text şi imagini, preluate în principal de pe internet. Însă este departe de a fi suficient pentru a îi învăţa pe roboţi cum să manipuleze ustensilele de bucătărie sau uneltele dintr-un depozit.

"Dacă vrei ca (roboţii) să înveţe lucruri întrupate, trebuie să-i pui într-un corp", a explicat Henny Admoni, profesor asociat la Institutul de Robotică al Universităţii Carnegie Mellon.

"Acum, să ne arate că pot fi productivi"

Christian Rokseth, fondatorul platformei Humanoid.guide, a comparat situaţia actuală cu închiderea unui copil într-o cameră şi speranţa că va învăţa, cumva, cu privire la lumea exterioară. Chiar dacă ritmul de dezvoltare s-a accelerat în 2025, în special privind componentele, acest expert din industrie se numără printre cei nerăbdători. "Au arătat roboţi dansând şi practicând kung-fu; Acum, să ne arate că pot fi productivi", a afirmat el.

Pentru a face acest lucru, o companie precum EngineAI, cu sediul în Shenzhen, China, colaborează cu giganţi tehnologici americani. Este vorba despre Amazon şi Meta, pentru a-şi dota roboţii cu "creiere" de inteligenţă artificială, a explicat fondatorul său, Evan Yao, într-un interviu acordat AFP.

De ce roboții nu vor fi niciodată oameni

"Încercăm să simulăm oamenii, dar roboţii nu vor deveni niciodată oameni... pentru că un om este o fiinţă emoţională şi mult mai mult", avertizează el, în timp ce una dintre creaţiile sale îi oferă o lovitură de picior.

Puţin mai departe, compania Robotera Team a prezintat un robot umanoid, dezvoltat pentru cercetare, ce se antrenează acum pentru Maratonul de la Beijing, de peste câteva luni.

Conform Consumer Technology Association, ce organizează CES, industria roboticii e dinamică şi plină de potenţial, cu o piaţă globală în anul 2030 pe care o estimează la aproape 179 de miliarde de dolari. Aceasta este aproape echivalentul dimensiunii actuale a pieţei jocurilor video.

Unde este așteptată cea mai mare parte a acestei creşteri

Cea mai mare parte a acestei creşteri este aşteptată în fabrici, depozite şi operaţiuni comerciale, unde roboţii, nu neapărat umanoizi, lucrează în medii controlate.

Pentru Artem Sokolov, fondatorul unui startup de robotică umanoidă cu sediul la Londra, dacă oamenii lucrează în fabrici, nimic nu împiedică roboţii care le imită anatomia să prospere şi acolo.

Gigantul auto sud-coreean Hyundai a dezvăluit la CES propria versiune a robotului umanoid Atlas, creată în colaborare cu dezvoltatorii săi de la Boston Dynamics, pe care intenţionează să o testeze în fabrici.

Deficit de instruire semnificativ

Cu privire la deficitul de instruire încă semnificativ, observatorii din industrie salută cu prudenţă afirmaţiile companiilor care afirmă că au roboţi umanoizi capabili să funcţioneze fără supraveghetori umani.

"Există o mulţime de companii noi care pretind că dezvoltă roboţi umanoizi autonomi", a spus profesorul Admoni pentru AFP. În realitate, "aceste sisteme tind să fie operate de la distanţă: ai o persoană în combinezon care operează controlere, iar fiecare dintre mişcările sale este apoi transmisă robotului".

Colectare masivă de date

Pentru a aborda lipsa de instruire, noile startup-uri s-au angajat în colectarea masivă de date. Acest lucru se va face prin dotarea persoanelor ce fac treburi casnice cu camere şi mănuşi haptice, explică Christian Rokseth.

"Pentru a face din roboţi maşini de uz general, trebuie să fie expuşi la lumea reală", afirmă el, "şi nu doar pe liniile de asamblare sau în depozite", scrie Agerpres.

