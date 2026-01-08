€ 5.0871
DCNews Stiri Marea Britanie și Franța se pregătesc pentru o furtună violentă
Data publicării: 15:44 08 Ian 2026

Marea Britanie și Franța se pregătesc pentru o furtună violentă
Autor: Dana Mihai

Furtuna -Freepik Furtuna -Freepik
 

O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări, informează AFP.

O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări, informează AFP.

Furtuna Goretti ajunge joi în Regatul Unit

După ce a lovit coastele franceze, furtuna Goretti va traversa joi Regatul Unit, unde agenţia britanică de meteorologie, Met Office, a emis alerte pentru mai multe regiuni.

Directorul departamentului de prognoze din cadrul Met Office, Neil Armstrong, care se aşteaptă la ninsori importante "în anumite regiuni din Ţara Galilor şi în Midlands", în centrul Angliei, a avertizat că furtuna Goretti prezintă "riscuri multiple".

Citește și: Atenție șoferi, coduri galbene și portocalii de vreme rea

Vânturi puternice ar urma să afecteze regiunile din sud-vestul ţării joi după-amiază şi în cursul serii, cu rafale de 95-110 km/h în zonele costiere expuse, a precizat Met Office.

Până la 30 de centimetri de zăpadă ar putea să se depună în Midlands. Ninsori importante ar putea să se producă şi în sudul ţării.

Alerte meteo de nivel maxim în nord-vestul Franței

În nord-vestul Franţei, rafale care ar putea să atingă viteza de 160 km/h sunt aşteptate în special în departamentul Manche din nordul ţării, unde a fost emisă o alertă meteo de cel mai înalt nivel. Alerte meteorologice au fost emise, de asemenea, în aproximativ 30 dintre departamentele Franţei.

"Adăpostiţi-vă şi nu utilizaţi autovehiculele", a avertizat pe contul ei de pe X Prefectura din Manche, care îndeamnă populaţia să îşi procure sisteme de iluminat de urgenţă şi rezerve de apă potabilă.

Traficul feroviar va fi perturbat în trei regiuni din nord-vestul Franţei.

marea britanie furtuna
franta furtuna
