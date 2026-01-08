€ 5.0871
DCNews Stiri Două accidente rutiere în Poiana Mare şi Maglavit: O femeia a murit, alta este grav rănită
Data actualizării: 23:01 08 Ian 2026 | Data publicării: 22:55 08 Ian 2026

Două accidente rutiere în Poiana Mare şi Maglavit: O femeia a murit, alta este grav rănită
Autor: Andrei Itu

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

Un grav accident rutier s-a întâmplat, joi seara, pe DN 55A, în afara localităţii Poiana Mare, soldat cu moartea unei femei de 51 de ani.

Conform IPJ Dolj, poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Calafat au stabilit că un bărbat, de 45 de ani, din oraşul Corabia, judeţul Olt, în timp ce conducea o mașină pe DN 55A, din direcţia Calafat către Poiana Mare, din cauze care urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu doi pietoni, două femei de 51 şi 73 de ani, care circulau pe partea carosabilă din sens invers.

În urma evenimentului rutier, din păcate, femeia de 51 de ani, din comuna Poiana Mare a murit, iar cea de-a doua a fost transportată la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Un alt accident în Maglavit

Şi în comuna Maglavit a avut loc joi seara un grav accident rutier, pe DN 56A, în urma căruia o femeie de 56 de ani din localitate a ajuns la spital în stare gravă.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, cetăţean bulgar, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56A, în localitatea Maglavit, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi acroşat un pieton, o femeie de 56 de ani din localitate.În urma evenimentului rutier, femeia a suferit vătămări, fiind transportată în stare gravă la spital.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii vătămare corporală din culpă, scrie Agerpres.

Vezi și - O preoteasă și cei 4 copii ai săi, în stare gravă la spital, după ce au ajuns cu mașina în râu. Părintele Vasile Ioana: E momentul să fim buni creștini

maglavit
accidente
Poiana Mare
dolj
Comentarii

