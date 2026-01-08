€ 5.0871
Stiri

DCNews Stiri Social Gabriel Bumbăcea a murit după ce un cheag de sânge i s-a dus în plămâni/ Rezultatul necropsiei: tromboelism pulmonar
Data actualizării: 20:09 08 Ian 2026 | Data publicării: 20:01 08 Ian 2026

Gabriel Bumbăcea a murit după ce un cheag de sânge i s-a dus în plămâni/ Rezultatul necropsiei: tromboelism pulmonar
Autor: Roxana Neagu

spital medici Imagine ilustrativă dintr-un spital cu medici. Sursa foto: Freepik
 

Gabriel Bumbăcea a murit la doar 25 de ani, după un accident de mașină, în urma căruia s-a ales cu o fractură de femur închisă.

Cazul tânărului Gabriel Bumbăcea nu a fost o urgență pentru medicii de la Spitalul de Urgență Buzău, dat fiind că tânărul avea o fractură de femur închisă, asupra căreia s-a intervenit provizoriu, urmând a fi operat. Dar starea sa a devenit rapid critică, până la deces. Oficial, pacientul a fost internat în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat şi tratament specific. Accidentul în care a fost implicat Gabriel a avut loc în 2 ianuarie. Abia în 5 ianuarie urma să fie operat, dar starea sa s-a deteriorat brusc. Necropsia face și lumină. 

Cauza decesului lui Gabriel Bumbăcea ar fi, conform informațiilor pe surse despre rezultatul necropsiei, tromboelism pulmonar. Se pare că medicul care s-ar fi ocupat de tânăr ar fi președintele Colegiului Medicilor Buzău, astfel că ancheta asupra acestui caz va fi efectuată de către Colegiul Medicilor România. 

Cum este posibil ca o fractură la picior să te omoare? 

Efectiv, fractura nu poate face asta. Dar, în acest caz, un cheag de sânge a migrat de la nivelul picioarelor și a blocat o arteră din plămâni. Ce a urmat? A împiedicat oxigenarea sângelui, ceea ce i-a agravat starea lui Gabriel Bumbăcea, care a simțit brusc că nu mai are aer, precum și o durere puternică în piept. Inima a început să-i bată cu putere - tahicardie, să transpire, să amețească și este posibil chiar să fi tușit cu sânge. În cazurile grave, ceea ce descriem - respectiv tromboelism pulmonar- duce la deces. Când apare trombembolismul pulmonar, diagnosticarea este crucială - tratamentul prompt fiind reprezentat de anticoagulante. 

Simptomele, în cazul tromboelismului pulmonar, pot fi și vizibile la nivelul membrului afectat- piciorul se umflă, apare o durere, căldură locală și roșeată. Nu știm dacă au fost aceste semne vizibile în cazul tânărului de 25 de ani, dar înțelegem, din comunicarea oficială, că piciorul era gipsat, ceea ce ar fi putut face dificilă această constatare vizuală.

gabriel bumbacea
tromboelism pulmonar
fractura femur
