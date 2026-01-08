Cum a ajuns Gabriel să moară la 25 de ani după o fractură de femur. Ce a scos la iveală necropsia - surse

Gabriel Bumbăcea, un tânăr din Buzău, de 25 de ani, a murit după ce a ajuns la Spitalul Județean de Urgență. Avea o fractură de femur, în urma unui accident. Nu a fost considerat prioritar, la Urgență, iar starea sa s-a agravat până la deces.

Citește și: Realitatea din Spitalul de Urgență Buzău, în cifre: 1562 de pacienți, în 6 zile, cu doar 3 medici pe tură

Două dosare penale după moartea lui Gabriel Bumbăcea

În urma morții tânărului de 25 de ani, sunt deschise mai multe anchete, din mai multe direcții de control în Sănătate. Ultimele informații vin să arate și că s-au deschis două dosare penale: într-unul se fac cercetări pentru ucidere din culpă, iar celălalt este deschis la plângerea depusă de rudele tânărului împotriva cadrelor medicale.

Citește și: Moartea tânărului de 25 de ani, din Buzău, motiv de ping pong între partide. Rogobete îi răspunde lui Muraru: Probabil nu știe nici unde se află femurul

”La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău sunt înregistrate două dosare penale, unul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare din culpă vizând evenimentul rutier produs în data de 2 ianuarie 2026, iar cel de al doilea constituit ca urmare a plângerii penale formulate de către rudele defunctului faţă de personalul medical al Spitalului Judeţean Buzău şi în care se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis, joi, procurorul Alin Atanasie de la Parchetul de pe lângă Judecătoria (PJ) Buzău.

Potrivit rezultatului necropsiei, decesul ar fi fost determinat de tromboembolism pulmonar, citează, pe surse, Agerpres.

Gabriel a ajuns la spital cu fractură de femur, înainte de a muri

Conform datelor comunicate anterior de purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, el fiind adus la Unitatea de Primiri Urgenţe cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat şi tratament specific.

”În cursul zilei de 5 ianuarie, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care a fost transferat în Secţia de Terapie Intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a precizat purtătorul de cuvânt al SJU Buzău.

”Am solicitat, în mod expres, ca la necropsie, pentru transparenţă, să fie prezent şi un expert criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ceea ce înseamnă partea aceasta de transparenţă în ceea ce s-a întâmplat, ca şi act medical, sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoştinţa familiei prin raportul necropsiei”, a declarat, marţi, managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu.