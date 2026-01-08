€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Premiera noului sezon „Casa iubirii” – luni, 12 ianuarie, de la 10:00 și 16:30
Data actualizării: 15:39 08 Ian 2026 | Data publicării: 15:38 08 Ian 2026

Premiera noului sezon „Casa iubirii” – luni, 12 ianuarie, de la 10:00 și 16:30
Autor: Darius Mureșan

Casa Iubirii sezon nou de luni 12 ianuarie
 

Marea Finală a Sezonului al patrulea din „Casa iubirii” va putea fi urmărită duminica aceasta, de la 16:00 și 19:00.

„Casa iubirii” se pregătește să își deschidă porțile, la Kanal D, pentru concurenții celui de-al cincilea sezon al celui mai iubit reality show cu și despre dragoste! Un format de succes, care a cucerit prin autenticitate și prin experiențele unice trăite atât de concurenți, cat și de milioane de telespectatori, „Casa iubirii” continuă să uimească și să inspire și în 2026.

Luni, 12 ianuarie, de la 10:00, Andreea Mantea va da startul unei noi călătorii pline de emoție spre găsirea sufletului pereche.

„La se întâmplă lucruri extraordinare! Unic la acest reality show e modul în care schimbă în bine niște tineri, ei vin aici în căutarea iubirii și evoluează frumos sub ochii noștri, ajung să se cunoască mai bine, să se descopere, să prindă aripi și să-și împlinească visuri. Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți! Eu le voi fi alături, cu multă emoție și cu dorința ca ei să trăiască cea mai frumoasă experiență a vieții lor”, a spus Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului.

Așadar, Cupidon nu vrea să ia pauză, iar cel de-al cincilea sezon din „Casa iubirii” începe imediat după încheierea celui de-al patrulea. După Marea Finală, ce va putea fi urmărită duminică de la 16:00 și 19:00, în ziua următoare, luni, de la 10:00 și 16:30, vă invităm să urmăriți premiera noului sezon „Casa iubirii” și să aflați cine sunt noii concurenți care vor intra în „arena” dragostei.

Frumoși, curajoși, carismatici, aceștia sunt nerăbdători să trăiască emoții intense și experiențe unice, în lumina reflectoarelor.

Caruselul celor mai puternice trăiri continuă la „Casa iubirii”! Dragostea nu ia pauză, așa că fiți alături de concurenții Sezonului 5, în căutarea celui mai prețios sentiment. Nu ratați premiera noului sezon „Casa iubirii”- luni, 12 ianuarie, de la 10:00 și de la 16:30, la Kanal D.  

Premiera noului sezon „Casa iubirii” – luni, 12 ianuarie, de la 10:00 și 16:30

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

casa iubirii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cine este femeia omorâtă de un agent federal în Minneapolis / Video
Publicat acum 9 minute
Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Publicat acum 25 minute
Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Publicat acum 34 minute
Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Publicat acum 45 minute
Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 9 ore si 47 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close