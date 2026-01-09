Kim Jong Un, scrisoare către Putin. Ce a promis liderul nord-coreean

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine 'necondiționat' toate politicile și deciziile președintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenția oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA, citată de AFP.

Într-o scrisoare publicată de KCNA, Kim Jong Un declară că a simțit o 'adevărată relație de camaraderie' cu Vladimir Putin și că el consideră legăturile lor drept 'cele mai prețioase'.

'Cooperarea strânsă' între cele două țări 'va continua în diverse domenii în viitor', afirmă Kim Jong Un în mesajul său.

'Voi respecta și voi susține necondiționat toate politicile și deciziile dumneavoastră și sunt gata să fiu întotdeauna alături de dumneavoastră și de Rusia dumneavoastră', adaugă liderul nord-coreean, precizând că 'această alegere va fi constantă și permanentă'.

Acest mesaj vine în urma unei scrisori trimise de președintele rus lui Kim Jong Un, pe care media de stat de la Phenian nu a făcut-o publică.

Potrivit agenției de presă sud-coreene Yonhap, această scrisoare ar fi putut fi trimisă de Putin cu ocazia zilei de naștere a lui Kim, pe 8 ianuarie.

„Prietenia invincibilă” între Rusia și Coreea de Nord

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei, trimițându-i soldați pentru a respinge o incursiune ucraineană în regiunea rusă Kursk, în contextul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

Moscova și Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

În cadrul unui schimb de urări de Anul Nou, Vladimir Putin a elogiat 'prietenia invincibilă' între Rusia și Coreea de Nord.

Phenianul și-a intensificat testele cu rachete în ultimii ani cu scopul, potrivit analiștilor, de a-și ameliora capacităților de lovire cu precizie, într-un gest de sfidare a SUA și a Coreei de Sud și pentru a testa arme înainte de a le exporta în Rusia.

Conform serviciilor secrete sud-coreene, Phenianul a desfășurat aproximativ 15.000 de soldați în sprijinul Rusiei. În schimb, regimul lui Kim Jong Un a primit valută, bunuri și tehnologie de la Moscova, potrivit Agerpres.



