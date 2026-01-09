€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Kim Jong Un, scrisoare către Putin. Ce a promis liderul nord-coreean
Data actualizării: 10:11 09 Ian 2026 | Data publicării: 10:11 09 Ian 2026

Kim Jong Un, scrisoare către Putin. Ce a promis liderul nord-coreean
Autor: Elena Aurel

kim-jong-un-si-putin-china_19341800 Președintele nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres
 

Kim Jong Un s-a angajat să susțină necondiționat toate politicile și deciziile lui Vladimir Putin.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine 'necondiționat' toate politicile și deciziile președintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenția oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA, citată de AFP.

Într-o scrisoare publicată de KCNA, Kim Jong Un declară că a simțit o 'adevărată relație de camaraderie' cu Vladimir Putin și că el consideră legăturile lor drept 'cele mai prețioase'.

'Cooperarea strânsă' între cele două țări 'va continua în diverse domenii în viitor', afirmă Kim Jong Un în mesajul său.

'Voi respecta și voi susține necondiționat toate politicile și deciziile dumneavoastră și sunt gata să fiu întotdeauna alături de dumneavoastră și de Rusia dumneavoastră', adaugă liderul nord-coreean, precizând că 'această alegere va fi constantă și permanentă'.

Acest mesaj vine în urma unei scrisori trimise de președintele rus lui Kim Jong Un, pe care media de stat de la Phenian nu a făcut-o publică.

Potrivit agenției de presă sud-coreene Yonhap, această scrisoare ar fi putut fi trimisă de Putin cu ocazia zilei de naștere a lui Kim, pe 8 ianuarie.

VEZI ȘI: Cresc tensiunile între SUA, Rusia și China, după ce americanii au capturat un petrolier în apele internaționale

„Prietenia invincibilă” între Rusia și Coreea de Nord

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei, trimițându-i soldați pentru a respinge o incursiune ucraineană în regiunea rusă Kursk, în contextul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

Moscova și Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

În cadrul unui schimb de urări de Anul Nou, Vladimir Putin a elogiat 'prietenia invincibilă' între Rusia și Coreea de Nord.

Phenianul și-a intensificat testele cu rachete în ultimii ani cu scopul, potrivit analiștilor, de a-și ameliora capacităților de lovire cu precizie, într-un gest de sfidare a SUA și a Coreei de Sud și pentru a testa arme înainte de a le exporta în Rusia.

Conform serviciilor secrete sud-coreene, Phenianul a desfășurat aproximativ 15.000 de soldați în sprijinul Rusiei. În schimb, regimul lui Kim Jong Un a primit valută, bunuri și tehnologie de la Moscova, potrivit Agerpres. 


VEZI ȘI: SUA au confiscat petrolierul Marinera din „flota fantomă” a lui Putin. Alt vas sancționat, reținut în Caraibe. Ultimele informații 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
kim jong un
rusia
coreea de nord
scrisoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Publicat acum 25 minute
Ce anunț a făcut managementul lui Tom Jones și de ce îi vizează pe fani
Publicat acum 27 minute
Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Publicat acum 28 minute
Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur
Publicat acum 56 minute
Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 22 ore si 48 minute
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close