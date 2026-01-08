Top 5 modele de bluze pentru bărbați în tendințele acestui sezon

Bluzele pentru bărbați din sezonul actual pun accent pe confort, simplitate și versatilitate. Indiferent dacă porți bluze la birou, la ieșiri cu prietenii sau în weekend, există câteva modele care se remarcă prin ușurința cu care pot fi integrate în garderobă. Mai jos găsești 5 variante moderne, ușor de purtat și ușor de combinat.

1. Bluze cu guler în V



Bluzele cu guler în V rămân o alegere sigură pentru bărbații care vor ceva simplu, dar totuși puțin mai elegant decât un tricou obișnuit. Liniile curate și gulerul ușor deschis pun în valoare zona gâtului și oferă un aer îngrijit fără efort. Sunt perfecte pentru zile în care vrei să arăți bine, dar să păstrezi un stil relaxat. Poți purta acest tip de bluză cu jeanși, pantaloni chino sau chiar sub o jachetă subțire. Materialele fine — bumbac, bumbac cu elastan sau tricotaje ușoare — fac din această combinație una confortabilă și potrivită pentru orice moment al zilei.

2. Cardigane moderne



Cardiganele scurte sau cele cu croi lejer sunt din nou în preferințele bărbaților, mai ales datorită versatilității. Sunt ușor de purtat peste un tricou simplu sau o cămașă, oferind un strat suplimentar plăcut și practic. În plus, arată bine în ținute casual, dar și în unele smart-casual. Un cardigan bine ales poate schimba instant aspectul unei ținute. Modelele cu nasturi simpli, tricotaje uniforme și culori neutre sunt alegerea ideală dacă vrei ceva modern, dar discret. Pentru un aer ceva mai tânăr, poți opta pentru cardigane puțin mai scurte sau cu texturi interesante.

3. Bluze cu imprimeuri



Imprimeurile continuă să fie populare, mai ales pentru bărbații care vor să adauge un pic de personalitate ținutelor lor fără să exagereze. Dungi, carouri mici, motive grafice sau imprimeuri subtile — toate sunt opțiuni de purtat cu încredere în acest sezon. Aceste bluze de bărbați aduc un plus de energie și fac o ținută simplă să arate mult mai bine. Când alegi o bluză cu imprimeu, ține restul outfitului cât mai simplu. Blugii clasici, pantalonii negri sau modelele în culori neutre sunt partenerii cei mai potriviți. Astfel, imprimeul rămâne accentul principal și look-ul rămâne echilibrat.

4. Bluze cu croială relaxată



Croiala relaxată este preferată mai ales pentru confort. Acest tip de bluză nu strânge, nu limitează mișcarea și arată natural în combinație cu pantaloni lejeri sau cargo. Este alegerea ideală pentru zile încărcate, drumuri prin oraș sau ieșiri în care vrei să te simți cât mai liber. Chiar dacă sunt mai largi, aceste bluze nu trebuie să arate neglijent. Modelele cu linii curate, materiale de calitate și culori simple păstrează ținuta modernă. Dacă vrei un look urban, poți adăuga și un hanorac ușor sau o geacă bomber.

5. Bluze simple, în culori neutre



Bluzele minimaliste rămân esențiale în orice garderobă. Fără imprimeuri, fără logo-uri mari, în culori precum alb, bej, gri sau bleumarin — sunt piese care se potrivesc în orice combinație și nu se demodează. Sunt perfecte pentru bărbații care preferă simplitatea și ținutele curate.

Tendințele din acest sezon se concentrează pe simplitate, confort și piese ușor de purtat. Fie că preferi bluzele cu imprimeu, croielile relaxate sau modelele clasice, important este să alegi variante care se potrivesc stilului și programului tău zilnic. Cu câteva astfel de piese bine alese, poți să-ți construiești rapid ținute moderne, practice și adaptate oricărei zile. Descoperă reducerile de azi și comandă online bluzele de bărbați în tendințe care lipsesc din garderoba ta!