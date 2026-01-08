€ 5.0871
Medicamentele s-ar putea scumpi în Europa, după reducerile aplicate în SUA
Data publicării: 23:58 08 Ian 2026

Medicamentele s-ar putea scumpi în Europa, după reducerile aplicate în SUA
Autor: Doinița Manic

medicamente Imagine cu medicamente. Sursa foto: Freepik
 

Medicamentele ar putea deveni mult mai scumpe în Europa, după reducerile aplicate în SUA, avertizează companiile farmaceutice.

Producătorii farmaceutici globali se vor confrunta cu o luptă în 2026 pentru a obține prețuri mai mari pentru medicamentele lor eliberate pe bază de rețetă în Europa, după ce au fost de acord să reducă prețurile în SUA anul trecut, sub presiunea președintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Negocierile mai dure ar putea determina producătorii farmaceutici să amâne lansările de noi medicamente în anumite părți ale Europei, limitând potențial accesul pacienților la acestea, au declarat mai mulți investitori din industrie, un lobbyist și un director farmaceutic, pentru sursa citată.

Trump a lăudat acordurile la o serie de evenimente organizate la Casa Albă, din septembrie până în decembrie, la care companii precum Pfizer (PFE.N), Eli Lilly (LLY.N) și AstraZeneca (AZN.L) s-au angajat să alinieze prețurile din SUA pentru medicamentele noi mai aproape de cele plătite în alte națiuni dezvoltate. Trump a insistat că alte țări bogate vor plăti mai mult pentru medicamente, astfel încât companiile să poată reduce prețurile în Statele Unite.

SUA și Marea Britanie au încheiat, de asemenea, un acord în baza căruia Marea Britanie va primi o scutire de taxe vamale în schimbul creșterii prețului net pe care îl plătește pentru noile medicamente americane cu 25%.

Dilema prețurilor în Europa


Sebastian Guth, directorul operațional al Bayer (BAYGn.DE) și membru în consiliul de administrație al grupului de lobby al industriei americane PhRMA, a declarat că, în opinia sa, liderii țărilor europene sunt deschiși la revizuirea politicilor de prețuri, în special dacă acest lucru ar putea asigura accesul mai rapid la noile medicamente.

„Dacă ne uităm la medicamentele inovatoare lansate și aprobate în ultimii 10 ani, americanii au acces la 80% dintre acestea, în timp ce europenii au acces la mai puțin de 50%. Există o întârziere structurală foarte semnificativă în Europa”, a spus Guth. 

Țările europene plătesc cu aproximativ o treime mai puțin decât SUA, deoarece au sisteme naționale de sănătate care negociază prețurile medicamentelor cu producătorii de medicamente și pot amâna achiziționarea acestora pentru a obține un preț mai bun.

Marshall Gordon, analist senior de cercetare pentru sănătate la ClearBridge Investments, a declarat că ar putea dura ceva timp până când presiunea asupra politicienilor europeni se va traduce în prețuri mai mari.

„Nu îi poți forța pe europeni să cheltuiască brusc mai mult. Dar acordurile chiar oferă companiilor putere de negociere”, a spus Gordon.

Mulți producători de medicamente, inclusiv AstraZeneca, Novartis (NOVN.S) și Sanofi (SASY.PA), au avertizat anul trecut că Europa riscă să piardă accesul la medicamente noi, dacă guvernele nu schimbă modul în care sistemele de sănătate le evaluează și le plătesc.

„Am văzut deja progrese în ceea ce privește acordul dintre SUA și Regatul Unit anunțat la sfârșitul anului trecut și este încurajator să vedem cum Administrația Trump continuă această colaborare cu alte națiuni pentru a aborda parazitismul străin asupra inovației americane”, a declarat purtătoarea de cuvânt a PhRMA, Sarah Ryan.

Concesii de preț pentru reducerea tarifului

Paisprezece companii farmaceutice importante au încheiat anul trecut acorduri cu Administrația Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente vândute către Medicaid - programul de sănătate din SUA pentru americanii cu venituri mici - și pentru a lega prețurile de lansare din SUA pentru medicamentele noi de prețurile plătite în alte țări bogate.

În schimbul unor concesii de preț, producătorii de medicamente au primit o scutire de trei ani de la amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale mari asupra produselor lor. 

 
 
 

 
 
 

medicamente
europa
sua
donald trump
