€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:22 10 Noi 2025 | Data publicării: 08:21 10 Noi 2025

Donald Trump a părut că ațipește în timpul unei reuniuni la Casa Albă. Imaginile s-au viralizat pe Internet / foto
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump analizează variante de izbucnire a unui conflict în Venezuela pentru a-l da jos pe Maduro Foto: Agerpres | Trump caută opțiuni militare pentru înlăturarea lui Maduro
 

Imaginile cu Donald Trump care pare că ațipește în Biroul Oval s-au viralizat pe rețelele de socializare în weekend.

Donald Trump participa joi la un anunț despre reducerea prețurilor la medicamentele populare pentru slăbit, vorbind din spatele Biroului Resolute alături de alți oficiali. În mai multe momente, ochii lui Trump păreau că se închid, iar alteori, președintele părea că se chinuie să-i țină deschiși, scrie CNN.

Imaginile au atras critici rapide din partea oponenților lui Trump. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, unul dintre principalii adversari ai președintelui, a postat imagini de la eveniment și a scris: „DOZY DON S-A ÎNTORS”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat pentru CNN că „președintele nu dormea; de fapt, a vorbit și a răspuns la multe întrebări din partea presei în timpul acestui anunț, care reprezintă o reducere istorică a prețurilor pentru americani la două medicamente care îi ajută pe americanii care se lupte cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea și alte afecțiuni. Acest anunț al președintelui Trump va economisi o sumă semnificativă de bani și nenumărate vieți americane, și totuși mass-media liberală și eșuată vrea să promoveze o narațiune de proastă calitate în loc să o acopere”.

Trump apare în public în mod regulat și participă la lungi sesiuni de întrebări și răspunsuri cu reporterii. Consilierii și membrii Cabinetului îi laudă în mod obișnuit rezistența și descriu că primesc apeluri telefonice sau mesaje de la el la orice oră.

Cu o zi înainte de evenimentul de joi, Trump a fost la Miami, unde a ținut un discurs pe teme economice care a durat mai mult de o oră. De asemenea, a finalizat o călătorie prin trei națiuni, prin Asia, la sfârșitul lunii trecute.

Totuși, întrebările despre sănătatea lui Trump au persistat de când a preluat funcția ca cel mai în vârstă om învestit vreodată în această funcție. Președintele în vârstă de 79 de ani a declarat luna trecută că a făcut un RMN în timpul unui control medical la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, fără a preciza de ce.

În timpul verii, Casa Albă a anunțat că medicii l-au examinat pe Trump pentru umflături la nivelul picioarelor și l-au diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică. Este o afecțiune în care valvele din anumite vene nu funcționează așa cum ar trebui, ceea ce poate permite sângelui să se acumuleze în vene.

În trecut, Trump l-a criticat aspru pe fostul președinte Joe Biden pentru lipsa sa de vigoare, etichetându-l „Somnorosul Joe” la alegerile de anul trecut. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
casa alba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 29 minute
Comisia Europeană propune ajustări după amenințarea Parlamentului European cu blocarea proiectului
Publicat acum 33 minute
Cum au jefuit germanii și bulgarii Bucureștiul în timpul Primului Război Mondial: Era paradisul pe pământ / video
Publicat acum 35 minute
Controverse după ce Zelenski ar fi fost lăsat în beznă de ruși chiar în timpul unui interviu / video
Publicat acum 57 minute
Lecția Alexandrei Melek, o adolescentă care refuză să fie un produs al rețelelor sociale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 16 ore si 45 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 15 ore si 57 minute
Oana Gheorghiu a enervat magistrații după ce le-a spus că iau banii de la gura copiilor flămânzi. Vor sesizarea CCR
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close