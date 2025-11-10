Donald Trump a părut că ațipește în timpul unei reuniuni la Casa Albă. Imaginile s-au viralizat pe Internet / foto

Donald Trump participa joi la un anunț despre reducerea prețurilor la medicamentele populare pentru slăbit, vorbind din spatele Biroului Resolute alături de alți oficiali. În mai multe momente, ochii lui Trump păreau că se închid, iar alteori, președintele părea că se chinuie să-i țină deschiși, scrie CNN.

Imaginile au atras critici rapide din partea oponenților lui Trump. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, unul dintre principalii adversari ai președintelui, a postat imagini de la eveniment și a scris: „DOZY DON S-A ÎNTORS”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat pentru CNN că „președintele nu dormea; de fapt, a vorbit și a răspuns la multe întrebări din partea presei în timpul acestui anunț, care reprezintă o reducere istorică a prețurilor pentru americani la două medicamente care îi ajută pe americanii care se lupte cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea și alte afecțiuni. Acest anunț al președintelui Trump va economisi o sumă semnificativă de bani și nenumărate vieți americane, și totuși mass-media liberală și eșuată vrea să promoveze o narațiune de proastă calitate în loc să o acopere”.

Trump apare în public în mod regulat și participă la lungi sesiuni de întrebări și răspunsuri cu reporterii. Consilierii și membrii Cabinetului îi laudă în mod obișnuit rezistența și descriu că primesc apeluri telefonice sau mesaje de la el la orice oră.

Cu o zi înainte de evenimentul de joi, Trump a fost la Miami, unde a ținut un discurs pe teme economice care a durat mai mult de o oră. De asemenea, a finalizat o călătorie prin trei națiuni, prin Asia, la sfârșitul lunii trecute.

Totuși, întrebările despre sănătatea lui Trump au persistat de când a preluat funcția ca cel mai în vârstă om învestit vreodată în această funcție. Președintele în vârstă de 79 de ani a declarat luna trecută că a făcut un RMN în timpul unui control medical la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, fără a preciza de ce.

În timpul verii, Casa Albă a anunțat că medicii l-au examinat pe Trump pentru umflături la nivelul picioarelor și l-au diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică. Este o afecțiune în care valvele din anumite vene nu funcționează așa cum ar trebui, ceea ce poate permite sângelui să se acumuleze în vene.

În trecut, Trump l-a criticat aspru pe fostul președinte Joe Biden pentru lipsa sa de vigoare, etichetându-l „Somnorosul Joe” la alegerile de anul trecut.