DCNews Stiri Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă
Data actualizării: 14:22 20 Noi 2025 | Data publicării: 14:21 20 Noi 2025

Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă
Autor: Iulia Horovei

medicamente gratuite si compensate ministerul sanatatii Lista extinsă a medicamentelor compensate și gratuite Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection
 

Lista medicamentelor compensate și gratuite se extinde cu 41 de noi terapii, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Noi medicamente compensate și gratuite intră pe lista națională, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a declarat că pacienții din țara noastră vor beneficia de o listă extinsă de medicamente compensate și gratuite, după ce au fost introduse 41 de noi terapii și au fost extinse indicațiile pentru mai multe tratamente deja existente.

Extinderea listei va face ca pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase să primească opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene, a mai spus ministrul, adăugând că, pentru bolile rare, „acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure - introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”, potrivit lui Rogobete.

Lista extinsă a medicamentelor compensate și gratuite

Domeniile în care s-au introdus și s-au extins tratamente noi:

ONCOLOGIE

  • Cancer mamar în stadiu avansat
  • Cancer colorectal (CCR) metastazat
  • Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare
  • Cancer mamar metastatic sau avansat local
  • Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat
  • Cancer tiroidian medular avansat
  • Cancer de prostată avansat
  • Cancer de prostată metastatic
  • Leucemie
  • Mielom multiplu recidivat și refractar
  • Melanom uveal
  • Cancer de tract biliar
     

NEUROLOGIE

  • Tratamentul migrenei
  • Epilepsie
  • Miastenia gravis
     

REUMATOLOGIE

  • Artrita psoriazică
  • Spondiloartrită axială
     

DERMATOLOGIE

  • Dermatita atopică

PNEUMOLOGIE

  • Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
  • Astm bronșic sever

ENDOCRINOLOGIE

  • Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)
  • Dislipidemie mixtă
     

OFTALMOLOGIE

  • Degenerescență maculară neovasculară
  • Edem macular diabetic

HEMATOLOGIE

  • Trombocitopenie severă

PEDIATRIE

  • Tratamentul acondroplaziei

ARII MULTIDISCIPLINARE (CARDIOLOGIE+NEUROLOGIE)

  • Amiloidoză cu transtiretină
  • Hipertensiune esențială

GASTROENTEROLOGIE

  • Colită ulcerativă

ALERGOLOGIE

  • Angioedem ereditar

BOLI INFECȚIOASE

  • Noi combinații medicamentoase pentru tratamentul infecției HIV

„Aceasta nu este doar o modificare tehnică. Este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor. Pacienți care așteaptă luni sau ani accesul la terapii noi. Familii care se luptă cu costuri mari sau cu lipsa opțiunilor terapeutice. Medici care au nevoie de instrumente moderne pentru a trata eficient și în siguranță. Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani și un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. În paralel, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulți pacienți. (...) Încrederea ne face bine. Și o construim împreună, cu responsabilitate și respect pentru oameni”, a transmis Alexandru Rogobete, într-un comunicat.

lista medicamente compensate
lista medicamente gratuite
ministerul sanatatii
alexandru rogobete
