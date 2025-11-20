Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă

Noi medicamente compensate și gratuite intră pe lista națională, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a declarat că pacienții din țara noastră vor beneficia de o listă extinsă de medicamente compensate și gratuite, după ce au fost introduse 41 de noi terapii și au fost extinse indicațiile pentru mai multe tratamente deja existente.

Extinderea listei va face ca pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase să primească opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene, a mai spus ministrul, adăugând că, pentru bolile rare, „acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure - introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”, potrivit lui Rogobete.

Lista extinsă a medicamentelor compensate și gratuite

Domeniile în care s-au introdus și s-au extins tratamente noi:

ONCOLOGIE

Cancer mamar în stadiu avansat

Cancer colorectal (CCR) metastazat

Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare

Cancer mamar metastatic sau avansat local

Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat

Cancer tiroidian medular avansat

Cancer de prostată avansat

Cancer de prostată metastatic

Leucemie

Mielom multiplu recidivat și refractar

Melanom uveal

Cancer de tract biliar



NEUROLOGIE

Tratamentul migrenei

Epilepsie

Miastenia gravis



REUMATOLOGIE

Artrita psoriazică

Spondiloartrită axială



DERMATOLOGIE

Dermatita atopică

PNEUMOLOGIE

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)

Astm bronșic sever

ENDOCRINOLOGIE

Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)

Dislipidemie mixtă



OFTALMOLOGIE

Degenerescență maculară neovasculară

Edem macular diabetic

HEMATOLOGIE

Trombocitopenie severă

PEDIATRIE

Tratamentul acondroplaziei

ARII MULTIDISCIPLINARE (CARDIOLOGIE+NEUROLOGIE)

Amiloidoză cu transtiretină

Hipertensiune esențială

GASTROENTEROLOGIE

Colită ulcerativă

ALERGOLOGIE

Angioedem ereditar

BOLI INFECȚIOASE

Noi combinații medicamentoase pentru tratamentul infecției HIV

„Aceasta nu este doar o modificare tehnică. Este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor. Pacienți care așteaptă luni sau ani accesul la terapii noi. Familii care se luptă cu costuri mari sau cu lipsa opțiunilor terapeutice. Medici care au nevoie de instrumente moderne pentru a trata eficient și în siguranță. Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani și un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. În paralel, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulți pacienți. (...) Încrederea ne face bine. Și o construim împreună, cu responsabilitate și respect pentru oameni”, a transmis Alexandru Rogobete, într-un comunicat.

