Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă

Lista medicamentelor compensate și gratuite se extinde cu 41 de noi terapii, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Noi medicamente compensate și gratuite intră pe lista națională, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a declarat că pacienții din țara noastră vor beneficia de o listă extinsă de medicamente compensate și gratuite, după ce au fost introduse 41 de noi terapii și au fost extinse indicațiile pentru mai multe tratamente deja existente.
Extinderea listei va face ca pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase să primească opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene, a mai spus ministrul, adăugând că, pentru bolile rare, „acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure - introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”, potrivit lui Rogobete.
Domeniile în care s-au introdus și s-au extins tratamente noi:
ONCOLOGIE
NEUROLOGIE
REUMATOLOGIE
DERMATOLOGIE
PNEUMOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
OFTALMOLOGIE
HEMATOLOGIE
PEDIATRIE
ARII MULTIDISCIPLINARE (CARDIOLOGIE+NEUROLOGIE)
GASTROENTEROLOGIE
ALERGOLOGIE
BOLI INFECȚIOASE
„Aceasta nu este doar o modificare tehnică. Este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor. Pacienți care așteaptă luni sau ani accesul la terapii noi. Familii care se luptă cu costuri mari sau cu lipsa opțiunilor terapeutice. Medici care au nevoie de instrumente moderne pentru a trata eficient și în siguranță. Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani și un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. În paralel, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulți pacienți. (...) Încrederea ne face bine. Și o construim împreună, cu responsabilitate și respect pentru oameni”, a transmis Alexandru Rogobete, într-un comunicat.
de Roxana Neagu