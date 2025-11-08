€ 5.0860
Data actualizării: 21:27 08 Noi 2025 | Data publicării: 21:15 08 Noi 2025

Acces online la istoricul medical, rețete și programări. De când va fi disponibilă noua platformă digitală
Autor: Iulia Horovei

platforma online medicala digitala Noua platformă digitală pentru pacienți. Sursa foto: Freepik
 

Pacienții din România vor putea accesa online istoricul medical și vor putea face programări la medicul de familie sau la spital printr-o nouă platformă digitală, care înlocuiește sistemul vechi PIAS, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Pacienții din România vor beneficia de un proces mult mai simplificat, complet digitalizat, care le va permite accesul la istoricul medical și la serviciile de sănătate fără hârtii și drumuri suplimentare la instituții, potrivit ministrului Sănătății.

Alexandru Rogobete a explicat în ce constă noua platformă medicală digitală și ce schimbări aduce. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), care „are 15 ani vechime, iar de 10 ani nu are servicii de mentenanță” va fi înlocuită, anul viitor, cu un nou sistem.

„Este vorba despre un proiect realizat din PNRR”, a declarat ministrul la emisiunea „Inspiră România” de la TVR Info, spunând că „în decembrie vom avea prima înfățișare, prima interfață”, ca în luna august a anului viitor aceasta să „fie interconectată cu toți furnizorii”. El a adăugat că platforma va fi testată în sisteme pilot, „astfel încât să nu afectăm activitatea; transferul informațiilor și al datelor din platforma veche în cea nouă va dura foarte mult, aproape șase luni”, a mai punctat Rogobete.

Ce schimbări aduce noua platformă

„Noua platformă vine (...) cu ceva nou: va interacționa cu pacientul. Platforma va putea fi accesată de pacient atât de pe telefonul mobil, cât și de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod și o parolă, iar pacientul își va putea vedea istoricul medical. În sfârșit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil, își va putea accesa istoricul vizitelor, va putea vedea cât a costat fiecare investigație și cât a decontat Casa Națională de Asigurări de Sănătate, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu și la medicul de familie. Toate programările se pot face din platformă. Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă”, a mai explicat ministrul Rogobete.

El a punctat și modul în care va funcționa platforma: „Vă duceți la medicul de familie și vă prescrie un antibiotic. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate - pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet, ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate - farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”.

Mai mult, Rogobete a precizat că, pentru o perioadă, vor fi valabile și cardurile de sănătate vechi, expirate încă din 2019, însă utilizarea lor va fi eliminată treptat.

