Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție

Un caz revoltător este scos acum la iveală. S-a întâmplat în Prahova acolo unde un polițist, fost adjunct al șefului de post din Măgurele, în loc să le apere pe femeile bătute de soți, le-ar fi agresat sexual. Bărbatul și-a dat demisia între timp din Poliție. El activa la postul de poliție din Măgurele, Prahova.

Femeile nu au depus plângere cât timp bărbatul a fost polițist

Două femei, victime ale violenței domestice, l-au acuzat pe polițistul în cauză că ar fi folosit întâlnirile oficiale de la secția de poliție pentru a le agresa. Cazurile sunt total separate, însă cele două femei au depus plângere, descriind același tipar de acțiune al fostului polițist. Femeile nu au depus plângere inițial, ci doar după ce bărbatul și-a pierdut calitatea de angajat al Poliției, prin demisie.

În aceste momente, fostul polițist se află în arest preventiv, instanța considerând că există riscul ca acesta să influențeze martori sau chiar să repete faptele.

Șefii fostului polițist caută și alte posibile victime

Șefii bărbatului caută și alte posibile victime ale acestuia, dat fiind tiparul de acțiune. Ambele femei, agresate de soții lor, au mers la Poliție pentru a depune plângere, dar, chiar în secția de poliție, fostul agent a încuiat ușa biroului, s-a dezbrăcat în fața femeilor și le-a obligat să urmărească materiale pornografice, conform acuzațiilor acestora.

Polițistul avea o vechime de nouă ani în secție, dar devenise suspect șefilor, din cauza absențelor dese. Când a intrat sub lupa conducerii, el și-a dat demisia brusc.

Primarul din Măgurele a declarat, conform Observator, că fostul polițist ar fi fost internat la Psihiatrie: ”El avea probleme psihice. Nu mai purta pistol de cam un an de zile, poate și mai bine. Nu mai conducea mașină de la poliție. El a fost în medical cred că un an și ceva”.

Acuzațiile sunt de agresiune sexuală și tentativă de viol, iar polițistul riscă 10 ani de închisoare.