€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Data publicării: 19:05 08 Ian 2026

Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Autor: Gabriela Ungureanu

politist prahova magurele acuzat de abuz sexual Captură video Observator/ Fostul polițist din Prahova, acuzat de agresiune sexuală
 

Șefii polițistului din Prahova caută și alte posibile victime ale acestuia, dat fiind tiparul descris de cele două femei. Se pare că polițistul avea inclusiv probleme de natură psihiatrică. El și-a dat demisia brusc.

Un caz revoltător este scos acum la iveală. S-a întâmplat în Prahova acolo unde un polițist, fost adjunct al șefului de post din Măgurele, în loc să le apere pe femeile bătute de soți, le-ar fi agresat sexual. Bărbatul și-a dat demisia între timp din Poliție. El activa la postul de poliție din Măgurele, Prahova. 

Femeile nu au depus plângere cât timp bărbatul a fost polițist

Două femei, victime ale violenței domestice, l-au acuzat pe polițistul în cauză că ar fi folosit întâlnirile oficiale de la secția de poliție pentru a le agresa. Cazurile sunt total separate, însă cele două femei au depus plângere, descriind același tipar de acțiune al fostului polițist. Femeile nu au depus plângere inițial, ci doar după ce bărbatul și-a pierdut calitatea de angajat al Poliției, prin demisie. 

În aceste momente, fostul polițist se află în arest preventiv, instanța considerând că există riscul ca acesta să influențeze martori sau chiar să repete faptele. 

Șefii fostului polițist caută și alte posibile victime

Șefii bărbatului caută și alte posibile victime ale acestuia, dat fiind tiparul de acțiune. Ambele femei, agresate de soții lor, au mers la Poliție pentru a depune plângere, dar, chiar în secția de poliție, fostul agent a încuiat ușa biroului, s-a dezbrăcat în fața femeilor și le-a obligat să urmărească materiale pornografice, conform acuzațiilor acestora. 

Polițistul avea o vechime de nouă ani în secție, dar devenise suspect șefilor, din cauza absențelor dese. Când a intrat sub lupa conducerii, el și-a dat demisia brusc. 

Primarul din Măgurele a declarat, conform Observator, că fostul polițist ar fi fost internat la Psihiatrie: ”El avea probleme psihice. Nu mai purta pistol de cam un an de zile, poate și mai bine. Nu mai conducea mașină de la poliție. El a fost în medical cred că un an și ceva”. 

Acuzațiile sunt de agresiune sexuală și tentativă de viol, iar polițistul riscă 10 ani de închisoare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politist agresor
prahova
magurele
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cine este femeia omorâtă de un agent federal în Minneapolis / Video
Publicat acum 8 minute
Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Publicat acum 24 minute
Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Publicat acum 33 minute
Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Publicat acum 44 minute
Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close