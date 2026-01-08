Spioana-șefă a SUA, exclusă din "planul Maduro" pentru că nu era de acord cu o eventuală interveție în Venezuela

Casa Albă a exclus-o pe directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, din lunile de planificare a capturării lui Nicolas Maduro. S-ar fi luat această decizie deoarece ea criticase anterior o eventuală interveție în Venezuela, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru Bloomberg.

Măsura de a o exclude pe Gabbard de la întâlniri a fost atât de cunoscută încât unii consilieri ai Casei Albe au glumit spunând că acronimul titlului ei, DNI, înseamnă „Nu invitați”, potrivit a trei dintre persoane. Aceștia au cerut să rămână anonimi, în timp ce discutau despre conversații private. Totuși, un oficial al Casei Albe a negat că ar fi existat o astfel de glumă.

În calitate de congresmenă democrată în 2019, Gabbard a spus că SUA trebuie să „rămână departe” de Venezuela și, chiar luna trecută, a criticat vehement ideea afirmând că sunt „incitații la război” care împing SUA într-un conflict.

Excluderea sa din această operațiune este mai recentă dovadă a tensiunilor de lungă durată legate de rolul lui Gabbard în Administrația Donald Trump și subliniază modul în care decizia președintelui american de a-l înlătura pe Maduro - în ciuda campaniei împotriva declanșării unor noi războaie - a lărgit fisurile nu doar printre susținătorii săi MAGA, ci și în cadrul echipei sale.

JD Vance neagă informațiile

Vicepreședintele JD Vance a etichetat drept „falsă” ideea că el sau Gabbard ar fi fost excluși din planificarea operațiunii. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Trump „are încredere deplină în DNI Gabbard și că face o treabă fantastică”.

Un oficial de rang înalt din domeniul informațiilor a respins afirmația conform căreia Gabbard ar fi fost exclusă, spunând că a furnizat informații care au ajutat misiunea în ansamblu, chiar dacă acestea au fost mai puțin operaționale și mai analitice. O purtătoare de cuvânt a ODNI a făcut referire la o postare de pe rețelele sociale pe care Gabbard a scris-o marți, în care i-a lăudat pe militari pentru „execuția impecabilă” a operațiunii de capturare a lui Maduro.

„Președintele Trump a promis poporului american că ne va securiza granițele, va confrunta narcoterorismul, cartelurile de droguri periculoase și traficanții de droguri”, a scris ea.

Postarea a rupt o tăcere de zile întregi, după ce alți oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale au aclamat operațiunea în conferințe de presă, interviuri televizate și pe rețelele de socializare.

Gabbard ar trebui să fie principalul consilier al lui Trump în domeniul informațiilor

Deși rolul lui Gabbard nu este unul operațional, excluderea ei din planificare - care a luat amploare la sfârșitul verii - este neortodoxă, potrivit mai multor foști oficiali care au lucrat atât în ​​administrațiile democrate, cât și în cele republicane. În calitate de directoare a serviciilor naționale de informații, Gabbard ar trebui să fie principalul consilier al lui Trump în domeniul informațiilor, supraveghind cele 18 agenții de informații ale SUA, inclusiv Agenția Centrală de Informații.

Fotografiile difuzate de Casa Albă după operațiunea de capturare a lui Maduro îl arată pe Trump și mai mulți consilieri apropiați, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe și adjunctul șefului de stat major Stephen Miller, înghesuiți într-o cameră de război improvizată, urmărind evenimentele în timp real. Gabbard nu se număra printre ei.

Donald Trump ar fi nemulțumit de spioana-șefă a SUA

„Este foarte neobișnuit ca DNI-ul să nu fie implicată în niciuna dintre aceste operațiuni, mai ales în situații precum Venezuela. Imaginile din acea fotografie sunt o descriere perfectă a ceea ce se întâmplă cu Tulsi Gabbard în acest moment”, a declarat Cedric Leighton, colonel în rezervă în serviciile de informații ale Forțelor Aeriene ale SUA.

În plus, această decizie ar scoate în evidență scepticismul echipei Trump față de rolul DNI. Unii au susținut că postul, creat după atacurile din 11 septembrie pentru a coordona mai bine numeroasele agenții de informații ale țării, ar trebui desființat. În același timp, Casa Albă și Trump în special, au manifestat ocazional nemulțumire față de ea de când a devenit principalul spion american.