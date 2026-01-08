Taxe calculate greșit: Sfatul economistului Adrian Negrescu pentru românii care nu vor să plătească sume exorbitante

Mai mulți locuitori ai Sectorului 2 al Capitalei au constatat că platforma digitală ghiseul.ro afișează, la momente diferite, valori diferite pentru valoarea impozabilă a proprietăților lor. Astfel, mulți dintre ei s-au trezit cu taxe uriașe, care ar fi fost, de fapt, culculate greșit. În acest context, economistul Adrian Negrescu vine cu un sfat pentru românii din toată țara și spune că, pentru a preveni astfel de situații, cel mai bine ar fi ca oamenii să mai aștepte puțin până să își plătească datoriile la stat.

"Având în vedere ,,expertiza" autorităților locale, mai bine mai așteptăm 2-3 saptamani până ce se dumiresc cât avem de plătit în contul taxelor locale. Altfel spus, e timp suficient până în 31 martie să ne plătim taxele și să beneficiem de reducerea de 10%. Să îți plătești taxele acum, în condițiile haosului administrativ generat de noile calcule, înseamnă să riști să plătești în plus, iar de recuperat banii de la stat...", a scris Adrian Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu: Acesta este lucrul care trebuie să îl învățăm noi, cetățenii

Astfel, Adrian Negrescu spune că românii ar trebui să mai aștepte 2-3 săptămâni până să își plătească taxele.

"I-aș sfătui să mai aștepte 2-3 săpătmâni până se lămuresc autoritățile locale cât au de plătit, pentru că altfel vor rămâne în aceeași matrice. Vor plăti astăzi o sumă, mâine va fi recalculată suma respectivă și să recuperezi banii de la statul român, de la primărie, e o misiune aproape imposibilă, din punctul meu de vedere.

Stai cu lunile chiar dacă faci 15 mii de cereri, digital, adică la ghișeul de la etajul doi. Cred că acesta este lucrul care trebuie să îl învățăm noi, cetățenii, să nu mai credem în promisiune autorităților și să ne luăm niște măsuri de protecție. Altfel, spus, atunci când se introduce o nouă taxă, să mai așteptăm câteva zile să vedem care este valoarea reală pentru că este posibil ca lucrurile să se schimbe", a explicat Adrian Negrescu în cadrul unei intervenții la B1 TV.

Ghișeul.ro, picat mai multe zile, după creșterea taxelor și impozitelor

Precizăm că probleme legate de calculul greșit al noilor taxe ies la iveală după ce mai multe zile platforma digitală ghiseul.ro nu a funcționat și nu a putut fi accesată de utilizatori. De altfel, Autoritatea pentru Digitalizarea României anunțase luni că unii români au plățile sistate până când UAT-urile de care aparțin actualizează taxele și impozitele.

Din prima zi a anului, românii au intrat în număr mare pe ghiseul.ro să vadă cât au de plată și să achite taxele și impozitele, după ce Guvernul Bolojan a anunțat o majorare cu peste 70% a impozitelor față de 2025. Noile măsuri vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.