Valul de frig extrem a închis școli în zeci de localităţi din Italia; Regiunea Veneto, cea mai afectată
Data actualizării: 21:51 08 Ian 2026 | Data publicării: 21:50 08 Ian 2026

Valul de frig extrem a închis școli în zeci de localităţi din Italia; Regiunea Veneto, cea mai afectată
Autor: Andrei Itu

Sursă foto: Freepik - școală
 

Italia are parte de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost lovită de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale.

Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, înregistrându-se temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase, transmite agenţia ANSA.

Mercurul din termometre a coborât până la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza, iar pe vârful muntelui Marmolada s-au înregistrat minus 21,9 grade Celsius.

Școli închise în zeci de localităţi

De asemenea, regiunea Molise a fost deosebit de afectată, în pofida revenirii soarelui după ninsorile din cursul nopţii.

S-au înregistrat temperaturi negative şi şcoli închise în zeci de localităţi, inclusiv în capitala regională Campobasso.

Prima zăpadă pe Vezuviu în 2026

Pe Vezuviu a căzut prima ninsoare din acest an, notează Agerpres.

Vezi și - Furtuna Goretti și furtuna de zăpadă Elli lovesc Europa de Vest: "Adăpostiţi-vă! Minus 20 de grade Celsius!"

