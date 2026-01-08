Valul de frig extrem a închis școli în zeci de localităţi din Italia; Regiunea Veneto, cea mai afectată

Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, înregistrându-se temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase, transmite agenţia ANSA.

Mercurul din termometre a coborât până la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza, iar pe vârful muntelui Marmolada s-au înregistrat minus 21,9 grade Celsius.

Școli închise în zeci de localităţi

De asemenea, regiunea Molise a fost deosebit de afectată, în pofida revenirii soarelui după ninsorile din cursul nopţii.

S-au înregistrat temperaturi negative şi şcoli închise în zeci de localităţi, inclusiv în capitala regională Campobasso.

Prima zăpadă pe Vezuviu în 2026

Pe Vezuviu a căzut prima ninsoare din acest an, notează Agerpres.

