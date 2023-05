Erupția vulcanului Vezuviu: Arheologii de la Pompei au descoperit două noi schelete

Vâlvă, confuzie, încercări de evadare și între timp cutremur, curenți turbulenți de cenușă vulcanică și gaze fierbinți. A fost iadul erupției din anul 79 d.Hr. Cel în care s-au găsit locuitorii orașului antic Pompei, inclusiv ultimele două victime, ale căror schelete au fost găsite în timpul unei săpături în locația Casti Amanti.

Perechea, despre care se crede că sunt doi bărbați în vârstă de cel puțin 55 de ani, a fost găsită în săpăturile recente la blocul de clădiri ”Casti Amanti” din Pompei.

Se crede că aceștia au fost uciși după ce un cutremur a doborât un perete în camera în care și-au căutat adăpost. Unul dintre schelete avea un braț ridicat ca în apărare.

Până în prezent, rămășițele a peste 1.000 de oameni au fost descoperite pe întregul sit arheologic, cel mai recent în noiembrie 2020, când arheologii au dezgropat două cadavre, despre care se crede că ar fi o tânără sclavă și posibilul său proprietar.

Cele două victime recent descoperite ”probabil că au murit din cauza multiplelor traume cauzate de prăbușirea unei părți din clădire”, a anunțat Parcul Arheologic Pompei într-un comunicat.

Scheletele au fost găsite întinse pe o parte, cu picioarele încovoiate, iar unul purta un inel pe mâna stângă.

New discovery: two skeletons found beneath a collapsed wall in #Pompeii.



Turmoil, confusion, attempted escapes and, in the meantime, an earthquake, showers of pumice, volcanic ash and hot gases. pic.twitter.com/L1SKEulWCL