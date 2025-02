Mihai Găinușă rupe tăcerea despre despărțirea de Huidu: "Oamenii se schimbă, iar Șerban nu mai este omul pe care l-am cunoscut odată!”

Cei doi au format unul dintre cele mai apreciate duo-uri din televiziunea românească, dar relația lor s-a deteriorat în urma plecării lui Găinușă din proiect.

De la prietenie la distanță

Mihai Găinușă a explicat că decizia sa de a părăsi "Cronica Cârcotașilor" a fost determinată de faptul că nu s-a simțit apreciat. Acest moment a marcat și înstrăinarea sa de Șerban Huidu, cu care avusese o relație apropiată, asemănătoare cu cea dintre frați. „Cândva eram de nedespărțit, dar acum nu mai avem nimic în comun", a spus Găinușă.

Nu este vorba de iertare

În timpul interviului, Denise Rifai l-a întrebat pe Mihai Găinușă ce ar trebui să facă Șerban Huidu pentru a fi iertat. Răspunsul lui Găinușă a fost tranșant: "Nu am ce să iert în toată treaba asta. Eu îi mulțumesc în continuare lui Șerban pentru faptul că m-a cooptat în proiectul Cronicii Cârcotașilor. Îi mulțumesc pentru toată perioada aia de 14 ani, în care am fost mai mult decât colegi. Am fost niște frați. Am făcut și emisiunile alea în Europa, am dormit în aceeași cameră. Știam tot ce face el, el știa tot.”

Oameni diferiți, drumuri diferite

Mihai Găinușă a amintit momentele frumoase petrecute alături de Huidu, inclusiv emisiunile realizate în Europa și experiențele personale pe care le-au împărtășit. Totuși, el consideră că Șerban Huidu este acum o persoană diferită față de cea pe care o cunoștea în trecut. „Oamenii se schimbă, iar Șerban nu mai este omul pe care l-am cunoscut odată", a declarat Găinușă.

„Nimic, dar absolut nimic nu mai este la fel!", a concluzionat Mihai Găinușă, sugerând că relația cu fostul său coleg a rămas doar o amintire dintr-o altă etapă a vieții sale.

„M-am întâlnit cu el pe stradă și am vorbit. Ne-am salutat, am dat noroc. Ne-am întrebat ce mai fac copiii și am plecat. Stăm destul de aproape și era inevitabil să nu ne întâlnim. Nu am ce să-i iert și cred că nici el nu are ce să-mi ierte mie. Probabil a fost o poveste de viață care s-a încheiat.”

