Huidu, intervenție nervoasă când a aflat că Rareș a câștigat Românii au talent: Asta e cel mai grav!

„Povestea începe acum câteva săptămâni cu Rareș. Un băiețel din Botoșani a recitat la Virgil Ianțu in emisiune, niște versuri din Eminescu. Toată lumea a explodat spunând că ce nemaipomenit e puștiul. Și da, are putere de memorare si o mimica excelentă. Dar e un copil oameni buni. E un copil de nici 7 ani expus ani la o televiziune, in mii de articole etc. Rareș nu este un motiv de laudă. Este expresia neputinței noastre de a ne gasi adevarati lederi nepopulisti cu carisma si convingători. Nu un baietel care și-a sacrificat copilaria învățând versuri patriotice reprezintă viitorul. Nici incercarea jalnică de a il exploata. Viitorul il reprezintă puterea tinerilor de a discerne, puterea liberului arbitru, puterea unui sistem de valori care să îi faca oameni buni si mai ales corecți.

Asta nu se învață pe dinafară peste noapte, memorând și recitând niste versuri pe care nici nu le intelege un copil de 7 ani. M-am uitat atent la toate înregistrările. La 7 ani sa citesti 200 de carti si sa le memorezi? E un talent, dar exploatarea lui si moartea copilariei sunt de condamnat. Si știți ce e grav? In toate articolele apărute după emisiune nu am gasit măcar unul sa spună asta”, a scris Șerban Huidu.

„Priviti momentul cand primeste golden buzz. Nici urma de bucurie. Cum poate un copil sa fie lipsit de bucurie la doar 7 ani.

In concluzie: performanța in orice domeniu vine la pachet cu sacrificii. De la gimnastică la matematică, de la inot la fizică cuantică. Mi se pare îngrozitor însă ca nimeni sa nu realizeze ca zâmbetul sincer al unui copil cu adevarat fericit nu se compara cu nimic. E unul dintre cele mai frumoase lucruri ce ni se pot întâmpla in viata.

Din pacate, asupra multor copii se revarsă frustrările si neîmplinirile părinților. Cred sincer că această formă de presiune trebuie sa înceteze. Si cred că datoria părinților este tocmai aceea de a îndruma, asculta, încuraja copilul. Sistemul de valori de care vorbeam nu poate sa apară peste noapte. El are nevoie de timp, înțelegere, înțelepciune si dragoste pentru a se naste”, a mai scris Șerban Huidu pe serbanhuidu.ro.

Acest articol reprezintă o opinie.