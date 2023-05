Herjeu: Ați căzut pe spate la cum un copil recită absolut inadecvat o poezie despre tras în țepe, dar aveți de comentat despre Theodor Andrei! Lăsați-l în pace!

În mesajul său, Radu Herjeu a făcut referire și la câștigătorul Românii au talent 2023, puștiul de șapte ani care a recitat poezii patriotice.

„Ce minunat ar fi dacă nu am amesteca fobiile, prejudecățile și stupizeniile proprii cu evaluarea unui act artistic sau a unui artist. V-ați uitat cu milioanele la specimenele alea de vulpița și viorel, promovate imund și obscen de o televiziune din primele 3 ale țării, ați căzut pe spate la cum un copil de 7 ani recită absolut inadecvat o poezie despre tras în țepe și despre dușmanii poporului, dar aveți de comentat vizavi de prestația unui adolescent care, la 19 ani, s-a trezit pe o scenă cu câteva zeci de milioane de (tele)spectatori?

Voi ați privit halul în care se îmbracă sau gesticulează ”vedetele” autohtone? Sau cât de strident trebuie să fii pentru a avea succes în studiourile de televiziune sau pe tik tok? Vă așteptați ca, în această lume, să aibă vreun reper sigur despre gust în materie de vestimentație sau prestație pe scenă? Oare nu cumva criticile voastre ar trebui să meargă spre ”specialiștii” care l-au ”ambalat” pentru export? Și care au adăugat un nou ”succes” lungului șir de reușite mioritice la Eurovision? Nu mi-a plăcut ce-a cântat, nu mi-a plăcut cum a cântat, nu mi-a plăcut ambalajul încă de la preselecție. Dar ăsta nu e un motiv să-l fac în toate felurile, doar ca să mă simt superior lui și celor care l-au votat. Lăsați-l în pace!”, a fost comentariul lui Radu Herjeu.

„Niște inteligenți asimptomatici se simt datori să-mi transmită știrea că noul talent între talentele românești e copilul acela de 7 ani, a cărui folosire de către adulți într-un show de televiziune am criticat-o la prima lui apariție. Atrăgându-mi atunci tonele de înjurături scabroase de rigoare, pentru că ele nu pot lipsi din vocabularul fanilor patrioți și tradiționaliști ai ”geniilor” mioritice, care o să salveze nația de colonialiști și ciocoi prin modul în care învață pe dinafară cuvinte de oameni mari, special alese de aceștia pentru genul de public căruia i se adresează.

Evident că nici atunci, nici acum, opinia mea nu are nicio legătură cu el, cu calitățile lui, cu omul care s-ar putea să devină. Dimpotrivă. Mi-e cumva milă de el. Pentru că e un băiețel îndoctrinat politic și religios de ”maturi” pentru a avea succes în viață. În România. Căruia i s-au stabilit de alții jaloanele prin care va fi obligat să-și coordoneze întreaga existență. Iar acest premiu (care n-are nicio legătură cu talentul) nu face decât să-l determine să caute și-n viitor aceeași cale de a obține recunoașterea publică, dând auditoriului ce-și dorește, oricât de lipsit de esență și inadecvare ar fi. S-ar putea ca în România să ajungă chiar președinte. Dar uitându-ne la cei de dinainte, zău că nu știu exact ce talent e ăsta”, a completat Radu Herjeu.

România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, joi seara, calificarea în finala concursului Eurovision 2023.



Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei.



Din a doua semifinală s-au calificat Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia.

Artiştii din cea de a doua semifinală calificaţi sunt Albina & Familja Kelmendi cu "Duje" (Albania), Andrew Lambrou cu "Break a Broken Heart" (Cipru), Alika cu "Bridges" (Estonia), Gustaph cu "Because of You" (Belgia), Teya & Salena cu "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), Monika Linkyte cu "Stay" (Lituania), Blanka cu "Solo" (Polonia), Voyager cu "Promise" (Australia), Brunette cu "Future Lover" (Armenia), Joker Out cu "Carpe Diem" (Slovenia).



Aceştia se alătură, în finala care va avea loc sâmbătă, reprezentanţilor primelor 10 ţări care au fost alese în semifinala de marţi: Croaţia, Republica Moldova (Pasha Parfeny cu "Soarele şi Luna"), Elveţia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia şi Norvegia.

Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, precum şi Ucraina, care a câştigat Eurovision 2022.



Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 va avea loc pe M&S Bank Arena din Liverpool sâmbătă.



Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest are loc în Marea Britanie, care organizează concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

VEZI ȘI: Controversă cu Românii au talent sezonul 13. „Ucrainenii Olya și Valera trebuiau să câștige! Dezamăgitor. O aiureală! Ce talent e ăsta? Să spui o poezie să iei un premiu enorm... nu e dreptate” - https://www.dcnews.ro/controversa-cu-romanii-au-talent-sezonul-13-ucrainenii-olya-si-valera-trebuiau-sa-castige-dezamagitor-o-aiureala-ce-talent-e-asta-sa-spui-o-poezie-sa-iei-un-premiu-enorm-nu-e-dreptate_916017.html

CITEȘTE ȘI: Cum s-a schimbat Românii au talent: În 2020, poeziile patriotice recitate de copii n-au luat marele premiu de 120.000 euro. „Premiul” a venit de la George Simion - https://www.dcnews.ro/cum-s-a-schimbat-romanii-au-talent-in-2020-poeziile-patriotice-recitate-de-copii-n-au-luat-marele-premiu-de-120-000-euro-premiul-a-venit-de-la-george-simion_916021.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.