Cum s-a schimbat Românii au talent: În 2020, poeziile patriotice recitate de copii n-au luat marele premiu de 120.000 euro. „Premiul” a venit de la George Simion

Dar nu este prima dată când un copil urcă pe scena de la PRO TV cu poezii patriotice. S-a întâmplat și în 2020 când Vlad Ciobanu, un alt puști simpatic, de doar patru ani, a recitat poezii de acest fel. Spunea că știe 100 de poezii. Vlad Ciobanu însă nu a câștigat marele premiu de 120.000 euro. A câștigat doar premiul de originalitate. De asemenea, în 2022, George Simion, liderul AUR, l-a adus la nunta lui unde micuțul patriot a cântat pe scena de la Măciuca.

În 2020, s-a premiat doar vocea, câștigător fiind Radu Palaniță. El s-a clasat pe locul 1 și a câștigat 120.000 de euro. În marea finală Românii au talent, sezonul 10, Radu Palaniță a interpretat melodia lui Frank Sinatra, ‘My Way’. Micuțul Vlad Ciobanu a luat premierul de originalitate în valoare de 10.000 euro.

În 2023, poeziile patrotice au câștigat. Rareș Prisacariu, al cărui talent seamănă cu al lui Vlad Ciobanu, a câștigat 120.000 euro.

Chiar dacă Rareș Prisacariu a câștigat Românii au talent, sezonul 13, au fost și persoane care au considerat că altcineva ar fi trebuit să plece acasă cu marele premiu.

Ideea este clară: pe Rareș Prisacariu nu aveai cum să nu-l votezi! Este un munte de inteligență și are doar șapte ani. Spune că a citit vreo 200 de cărți. Copilul este extrem de inteligent și ambițion, dar unii nu consideră că recitarea poeziilor, cu iz patriotic, este un talent. Premiul a fost 120.000 eurp.

După aflarea câștigătorului sezonului 13 de la Românii au talent, internauții și-au exprimat punctul de vedere. Unii cred că alții ar fi trebuit să câștige concursul.

Iată câteva dintre comentariile românilor:

„Oleg merita mai mult. Asta e. Felicitări!”,

„Oleg, bravo! Posezi măiestria de a cânta la 4 instrumente! ADN puternic și multă muncă. Interpretare vocală excelentă! Dans ritmic, nerv artistic. Carismatic. Ești cel mai talentat”,

„Cei doi ucrainieni, Albert Gugulan si Oleg, meritau sa fie cei 3 de pe podium, asta era clar!”,

„Nici mie nu mi se pare corect. Sa spui o poezie sa iei un premiu enorm.Nu e dreptatea. Alții au muncit mult pt acest concurs. Dar dreptatea a mincato porcii.

„Fix ca la alegeri! Cine era impotriva nu a votat. Daca votau altul era rezultatul. A memora ca un roboțel, nu e vreun talent!”,

„Daca avea mai mult de 7 ani, nu-l votau atat de mulți. Eu repet: NU aș plăti bilet la un spectacol cu el”,

„Cât discernământ are acest copil despre textul populist recitat și preluat de pe net de părinții lui!?”,

„Nici mie nu mi se pare corect. Sa spui o poezie sa iei un premiu enorm. Nu e dreptate. Alții au muncit mult pentru acest concurs”,

„Nu cred absolut ca a avut mai multe voturi decât ucrainienii! E ultimul sezon la care m-am uitat!”,

„Nu a fost corect pentru cei 2 copii ucrainieni ce, din punctul meu de vedere, au fost impecabili. A fi orator nu este neaparat talent. Da, la varsta lui mica e ceva sa retii atatea... Dar nu ati fost corecti cu adevaratii talentati, cei chiar au depus un efort imens, pentru un numar atat de minunat. Din partea mea... rusine....”,

„O aiureala! Ce talent e ăsta? Copiii din Ucraina meritau să câștige”.

„Felicitări, Rareș! Dar pentru mine câștigători sunt Olya și Valeria! Au fost minunați, perfecți, excepționali!!!”,

„Dacă asta numim noi talent, asta e... copilașul e super,d ar nu chiar de asa un premiu... acum fiecare cu părerea lui, dar ucrainieni au arătat ceva... muncă, talent, dăruire... asta e.... sa vina un nou sezon și noi sa nu fim așa răutăcioși”,

„Dezamăgitor! Rareș, de altfel, copil drăguț, simpatic, deștept, dar locul lui era la "Next star". Nu se poate compara munca și efortul depus de cei doi copii din Ucraina cu o memorare. Am urmărit până acum fiecare ediție, însă de acum renunț. Am rămas cu gust amar!”.

„Exceptând faptul ca este un copil foarte deștept, din punctul meu de vedere ceva este putred aici și cred ca este ultimul sezon pe care l-am urmarit. Nu vreau sa fiu înțeles greșit nu am nimic cu acest copil demn de admirație, dar erau alții mult mai talentați care meritau mai mult acel trofeu”,

