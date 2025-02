Kanye West stârnește noi controverse. A anunțat ce boală are acum, după ce a crezut că este bipolar

Vezi și - Cele mai ciudate cerințe ale lui Kanye West. Ce le cerea angajaților săi să facă

Însă acum a fost diagnosticat cu autism. Discutând cu Justin Laboy la podcastul său The Download, Kanye West, care are acum numele Ye, a declarat că soţia sa Bianca Censori i-a indicat să meargă să fie rediagnosticat.

”Am fost la acest doctor ... Soţia mea m-a dus să fac asta pentru că a spus: „Ceva în personalitatea ta nu pare a fi bipolar, am mai văzut bipolar înainte”. Şi am ajuns să aflu că, de fapt, am un caz de autism”, notează The Guardian.

West spune la ce l-a ajutat noua diagnosticare

Kanye West a zis că diagnosticul l-a ajutat să priceapă mai bine unele dintre comportamentele sale, precum situația petrecută în 2018, atunci când a purtat o şapcă pe care scria Make America Great Again, lăudându-l pe Donald Trump, afirmând ”mafia nu mă poate face să nu îl iubesc.”, a zis West.

”Autismul te duce la o chestie gen Rain Man. Voi purta această pălărie Trump pentru că îmi place Trump în general. Şi apoi, când oamenii îţi spun să nu o faci, rămâi doar pe acel punct. Şi asta e problema mea”. Când fanii îmi spun să-mi fac albumul într-un anumit fel, îl voi face în mod opus”, a mai zis West, referindu-se la titlul piesei sale ”Can't Tell Me Nothing”.

În anul 2020, atunci când Kim Kardashian era soţia lui West, aceasta a recunoscut dificultatea de a gestiona sănătatea mintală a lui West.

West a zis de ce nu mai ia medicamente pentru sănătatea sa mintală

Însă West a spus că nu mai ia medicamente pentru sănătatea sa mintală, după ce a aflat că are autism.

”Nu am mai luat medicamente de când am aflat că bipolaritatea nu era diagnosticul potrivit. Este vorba de a găsi lucruri care să nu blocheze creativitatea, evident, asta este ceea ce aduc eu lumii. Merită să mă chinui, atâta timp cât voi toţi aveţi creativitate”, a zis West.

”Sunt atent dinainte, dar dacă ajungi în punctul în care se întâmplă, vei rămâne în acea poziţie pentru o vreme. Ar putea dura trei zile, patru zile, o săptămână. Unii oameni, dacă ajung în situaţia asta, trebuie să îi pui într-un loc care nu este public”, a adăugat West.

Controverse la gala Grammy

Kanye West a stârnit noi controverse săptămâna aceasta după ce a venit la gala Grammy împreună cu Bianca Censori, aceasta din urmă afișând o rochie transparentă. Ţinuta a fost considerată extrem de provocatoare de unii, iar alţii au indicat că a fost o formă de constrângere din partea lui Kanye West.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News