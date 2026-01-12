Rachetă rusească lângă granița NATO. SUA vorbesc despre o escaladare periculoasă

Rachetă lansată în apropierea graniței cu Polonia și NATO

Racheta cu rază medie de acţiune, fără încărcătură nucleară, a lovit "o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia şi NATO. Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat", a declarat ambasadoarea adjunctă a SUA la ONU, Tammy Bruce.

Ministerul rus al Apărării a făcut cunoscut luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a ţintit o uzină aeronautice din Liov (Lviv/vest).

Ministerul rus susține că fabrica a fost scoasă din funcțiune

"Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre 'Oreşnik', uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu", a indicat ministerul rus.

Utilizarea acestui tip de rachetă, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a fost condamnată de Uniunea Europeană, Berlin, Paris şi Londra, care au considerat-o drept o "escaladare" din partea Moscovei.