Cezar Ionașcu a răbufnit după zvonurile ”că are amantă, pleacă de acasă și divorțează”: Dacă atât vă duce capul...

Cezar Ionașcu ar fi fost dat afară din casă de Oksana, soția lui, alături de care are cinci copii. Gurile rele au lansat zvonuri că Cezar ar fi avut sau are încă o aventură extraconjugală cu o persoană publică, fapt negat de influencer.

Influencerul a adus clarificări despre ceea ce se întâmplă acum în căsnicia lui cu Oksana. El admite că nu este totul roz, ”ca orice alt cuplu, avem suișuri și coborâșuri în această perioadă a Postului Mare”. De asemenea, cataloghează zvonurile apărute ca fiind ”răuvoitoare și nefondate”.

Reacția lui Cezar Ionașcu

”Suntem bine, slavă lui Dumnezeu! Firește, ca orice alt cuplu, avem suișuri și coborâșuri în această perioadă a Postului Mare, mai ales de natură spirituală. Le voi încadra la capitolul încercări. Orice alte speculații, pe care le-am observat în această dimineață în spațiul public, la adresa mea și a familiei mele, sunt răuvoitoare și nefondate”, a declarat el, conform CanCan.

”Dacă atât vă duce capul, e ok, nu am ce să comentez”

De asemenea, într-un story postat marți pe contul său de Instagram, Cezar Ionașcu a negat clar zvonurile ”că are amantă, amante, că pleacă de acasă și divorțează”. ”Dacă atât vă duce capul, e ok, nu am ce să comentez, nu am niciun fel de comentariu! Niciun fel de comentariu!...”, a spus Cezar Ionașcu.

Cu toate acestea, Oksana, fiind chetionată de fani, pe rețelele sociale, dacă relația cu Cezar s-a încheiat, ea a negat, însă a recunoscut că există probleme în căsnicia lor.

Cine este și cu ce se ocupă Cezar Ionașcu



Cezar Ionașcu este de profesie avocat, ulterior devenind consultant în modă și influencer. El a devenit o figură celebră pe rețelele sociale, unde expune sfaturi despre relații și viața de cuplu. Pe lângă asta, oferă sfaturi despre vestimentația masculină și promovează idei cu privire la transformarea fizică și mentală.

El este un mare propovăduitor și apărător al valorilor familiei. Cezar Ionașcu se caracterizează ca fiind ”mentor de masculinitate adaptată la condițiile actuale, bazată pe legile primordialității, autor”, pe pagina sa oficială de internet. Totodată, Cezar Ionașcu a devenit cunoscut și în momentul în care a avut o relație cu Ozana Barabancea, în urmă cu mulți ani.

