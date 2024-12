Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie de tenismenul Victor Cornea. S-a întâmplat în avion (VIDEO)

Andreea Bălan a avut parte de un moment cu totul special în timpul unui zbor către Laponia, alături de partenerul ei și cei trei copii. Într-un gest spontan și plin de căldură, pasagerii avionului i-au aplaudat și au împărtășit bucuria acestei experiențe speciale. Aceasta este cea de-a doua oară când artista și familia sa vizitează tărâmul lui Moș Crăciun, transformând călătoria într-o tradiție de sărbători plină de magie.

Tenismenul s-a așezat în genunchi și i-a oferit cântăreței un inel superb, adresându-i marea întrebare.

Vizibil emoționată, Andreea a spus „DA” în prezența celor mai dragi persoane din viața lor: fetițele artistei și băiețelul lui Victor.

"Iubire pură, sinceră și asumată. E dincolo de cuvinte, trecut, carieră și greutăți. El este omul care mi-a redat speranța iubirii și care mă face cea mai fericită. Azi am crezut că va fi un zbor cu spiriduși către Laponia, dar am fost surprinsă dincolo de vise și așteptări. Victor mi-a oferit inelul acolo unde petrece majoritatea timpului, în zbor către turnee și totodată mai aproape de divinitate. Copiii noștri au trăit emoții intense și acum au un exemplu minunat. Iar faptul că am avut 150 de suflete care s-au bucurat pentru noi a fost magic. Sunt recunoscătoare pentru tot! Mulțumesc din inimă tuturor pentru mesajele frumoase! Sunteți extraordinari", a scris vedeta pe rețelele sociale.

