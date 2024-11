Radu Vâlcan și Adela Popescu, reguli stricte pentru copiii lor. „A fost un moment zero pentru noi”

Adrian Vâlcan și Adela Popescu sunt cât se poate de fermi în educația copiilor, drept pentru care au impus reguli clare în cadrul familiei. Într-un interviu recent, Radu a vorbit despre rațiunile din spatele acestei decizii, punând accent pe importanța valorilor și disciplinei în formarea caracterului celor mici.

Ce nu au voie să folosească cei mici în timpul săptămânii

Cei doi au hotărât să restricționeze utilizarea tehnologiei de către copiii lor. Aceștia nu au acces la telefoane sau tablete, iar televizorul este permis doar în weekend pentru perioade scurte de timp și doar pentru filme destinate celor mici. „Copiii mei nu se uită! Au acces puțin în weekend, dar în cursul săptămânii, nu! Iar în weekend se uită la filme pentru copii, dar nu există telefoane, nu există tablete…”, a declarat Radu Vâlcan pentru Spynews.ro.

Radu Vâlcan admite că a fost o adevărată provocare să își protejeze copiii de gadgeturi, în special pe fiul cel mare, care la 9 ani este influențat de ceilalți copii din jurul său. „Am reușit cu greu, pentru că au anturaj la școală și așa mai departe. Încercăm cât de cât să controlăm, să ținem sub control această problemă, pentru că de fapt este o problemă a societății. Copilul cel mare are 9 ani, are colegi care au astfel de obiceiuri, dacă s-ar uita el, ar trebui să se uite și cel mic, pentru că ei sunt foarte legați. E dificil!”, a mai spus prezentatorul TV.

De ce au luat această decizie

Radu Vâlcan a împărtășit momentul care l-a determinat pe el și pe soția sa, Adela Popescu, să impună o regulă strictă legată de utilizarea tehnologiei de către copii. Deși inițial le permiteau celor mici să folosească telefonul mobil, o experiență care i-a marcat profund a schimbat complet această abordare. „Nu, nu am avut această regulă de la bun început, am observat pe parcurs. Îmi aduc aminte, acum câțiva ani îi mai lăsam să mai stea pe telefon când mai mergeam pe la un restaurant. La un moment dat, la un restaurant, era o familie nordică cu vreo 3-4 copii. Aceștia nu stăteau pe telefoane, desenau, citeau, râdeau, ascultau muzică. Mi s-a părut o imagine absolut fabuloasă și am spus din acel moment stop. A fost un moment zero pentru noi, ne-am gândit că aceasta este direcția”, a mai spus Radu Vâlcan.

